CNN: невероятно, но факт — уступчивость Трампа не по душе даже Москве

Даже несмотря на то, что на саммите в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп, судя по всему, поладили, в Москве царит удивление и даже разочарование из-за того, что президент США не дал отпора своему российскому коллеге, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Мэтью Чанс, саммит в Хельсинки лишь в очередной раз показал, что Трамп в одиночку никак не сможет переломить ситуацию в американо-российских отношениях.

Постоянный поток новостей о России и Трампе влияют на образ президента... в Москве. Это удивительно, но в Москве и России это не считают отличной новостью — даже несмотря на то, что он и президент этой страны, судя по всему, отлично поладили на саммите (в Хельсинки. — ИноТВ). Репортаж корреспондента CNN Мэтью Чанса.

Когда тебя пытаются заклеймить пророссийским политиком — это одно дело. Но теперь даже контролируемые Кремлём СМИ осуждают Дональда Трампа за то, что тот не дал отпор Москве. «Но это действительно странно: он же критикует страну, президентом которой и является», — говорит этот ведущий российского информационного шоу. «Трамп считает, что в плохом состоянии американо-российских отношений виновата глупость и тупость Соединённых Штатов. По этой причине от него несёт кремлёвским агентом», — добавляет вторая ведущая.

Они обсуждали итоги первой встречи с глазу на глазу между американским и российским президентами в Хельсинки, которая состоялась в этом месяце.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Президент Путин решительно отрицал сегодня (вмешательство в американские выборы. — ИноТВ).

Критики Трампа считают, что президент вёл себя совсем не как равноправный партнёр и даже проявил уступчивость, находясь рядом с Владимиром Путиным. В определённый момент это, судя по всему, заметил даже сам российский лидер, так как он бросил своему коллеге спасательный круг, рассказав журналистам о том, как американский лидер призывал его к ответу.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: У президента Трампа позиция по Крыму известная, и он её придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Если вспомнить саммит в Хельсинки, то он покажется вехой на длинном пути России к развеиванию иллюзий по поводу Дональда Трампа. Все эти обстоятельства показывают, что сейчас в России думают о Дональде Трампе. Многие в России очень надеялись на то, что в напряжённых отношениях между двумя странами можно будет открыть новую главу. В реальности же президент Трамп оказался неспособен добиться этой цели. Вину за это как в Белом доме, так и в Кремле возлагают на политический климат в Соединённых Штатах.

Тем не менее разочарование русских в Трампе ощутимо. Там, где однажды праздновали его победу на выборах, теперь осталось лишь смирение: «Что он на самом деле может изменить?»

Мэтью Чанс, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 июля 2018 года.