Foreign Policy: демонстрация могущества России не прекратится c завершением ЧМ-2018

Для того чтобы улучшать репутацию России, а также в качестве оправдания пребывания Путина у власти в стране Владимиру Путину необходимы такие проекты, как Олимпиада в Сочи и ЧМ-2018, пишет бывший постоянный представитель США при ОБСЕ Дэниэл Баер в Foreign Policy. Однако по окончании ЧМ Путину понадобится новая возможность для демонстрации могущества России, что облегчают действия Трампа.

Владимир Путин посвятил не один год подготовке и победе на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Колоссальный уровень коррупции и стремление президента России произвести впечатление на весь мир сделали сочинскую Олимпиаду самой дорогой в истории, пишет бывший постоянный представитель США при ОБСЕ Дэниэл Баер в Foreign Policy.

При этом в преддверии проведения Игр Путин не решался предпринимать активные действия в связи с украинским кризисом, дабы не отвлекать внимание от Сочи. Однако уже через четыре дня после церемонии закрытия, встретившись с ключевыми советниками, он отправил российских спецназовцев в форме без опознавательных знаков на Крымский полуостров, заявляет автор статьи. Окончание Олимпиады значило для Путина большую свободу действий.

Чемпионат мира 2018 года в России стал для Путина очередной возможностью привлечь мировое внимание и, кроме того, отвлечь россиян от «стагнации в экономике, репрессий и разрушительной коррупции в стране».

Во время первого президентского срока Путин призывал наделить его властью в обмен на порядок, во время второго срока — в обмен на процветание. Готовясь возглавить страну в третий и четвёртый раз, Путин пообещал гордость в обмен на власть. Именно этот сдвиг сделал такие проекты, как Олимпиада и ЧМ, важными не только с точки зрения улучшения репутации России, но и в качестве оправдания пребывания Путина у власти в стране. Однако по окончании ЧМ-2018 Путину понадобится новая возможность для демонстрации могущества России, полагает автор статьи.

На этот раз Путин решил встретиться со своим «самым известным иностранным пособником» — Дональдом Трампом. Так, не так давно Трамп призвал вернуть Россию G-8, намекнул, что может одобрить «аннексию» Крыма, вывести американские войска из Германии, и заявил, что ЕС существует, для того чтобы разрушить США. «Старые коллеги Путина из КГБ не могли написать текст высказываний Трампа лучше», — полагает автор материала в Foreign Policy.

При этом тот факт, что Трамп больше заботится о своём эго, нежели о сути переговоров, заставит президента США представить встречу со своим российским коллегой в качестве успеха. Это, по мнению Баера, развяжет Путину руки.

Автор задаётся вопросом, каким образом Путин использует ситуацию: обратит ли он своё внимание на Сирию или закончит «работу» на Украине, а может, он «двинется в сердце Европы», сотрудничая со своими австрийскими и итальянскими партнёрами, или попытается свергнуть Ангелу Меркель в Германии?

При этом благодаря потере США мирового лидерства и росту популизма в Европе, Путин находится в более выгодном геополитическом положении, нежели в 2014 году.

«Возможно, он просто продолжит с восторгом наблюдать из Москвы», а может, использует то выгодное положение, в котором оказался, предполагает Дэниэл Баер в Foreign Policy.