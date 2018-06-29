Focus: сборная Германии олицетворяет посредственность и равнодушие всего немецкого общества

Игра немецкой сборной накануне вылета с чемпионата мира в России стала отражением общего состояния общества и политики в Германии, пишет колумнист Focus Online Клаус Келле. Команда Лёва предстала на матче «сытой, равнодушной и лишённой вдохновения», и подобная посредственность сейчас охватила всю страну, давно уже далёкую от того образца прилежания, силы воли и целеустремлённости, который в ней привыкло видеть мировое население.

Состояние немецкой сборной отражает общую посредственность, охватившую немецкое общество, пишет эксперт Клаус Келле в Focus Online. Перед отбытием с чемпионата по футболу в России команда Германии предстала «сытой, равнодушной и лишённой вдохновения», считает колумнист издания.

Когда-то национальная сборная была предметом гордости для немцев, наподобие экономического чуда, объединения Германии или «Мерседеса», пишет Клаус Келле. Молодые игроки команды воплощали собой типично немецкие положительные качества: прилежание, силу воли, мотивацию. Однако во время последнего выступления сборной на чемпионате мира в России вспомнить об этом было сложно, полагает автор статьи.

Выступление команды тренера Лёва стало явным отражением развития «посредственности, охватившей всё наше общество, и в первую очередь, политику», подчёркивает Клаус Келле. Гельмут Коль был устроителем немецкого единства, Герхард Шрёдер отважился на радикальную реформу социального обеспечения в Германии — а Ангела Меркель войдёт в историю лишь как первая женщина на посту канцлера. Также она окажется той, кто поставил под угрозу всю внутреннюю систему безопасности.

Хорошо, что немецкая экономика, как и прежде, процветает, а доходы государства от налогов только растут — за счёт этого удаётся оплатить и прикрыть некоторые моменты, который в Германии не ладятся, продолжает немецкий журналист. «Хаос и коррупция при урегулировании кризиса с беженцами, неспособность реализовать такие крупные проекты, как столичный аэропорт в Берлине или вокзал «Штутгарт-21» — всё это сейчас заставляет нас всерьёз сомневаться в том, что Германия действительно является хорошо организованной страной, как по-прежнему считает значительная часть мирового населения», — отмечает Клаус Келле на страницах Focus Online.

Конечно, в Германии есть много хороших школ и университетов, особенно в южной части страны, признаёт журналист. Однако уже давно стало заметно, что многие люди прекрасно устраиваются в жизни, не прикладывая к этому никаких реальных усилий. Ещё 30 лет назад немцы шутили по поводу того, что при правительстве СДПГ в Северной Рейн-Вестфалии можно получить аттестат об образовании при помощи настольного тенниса. Сегодня это проявляется в том, как много людей прекрасно живут, не демонстрируя никаких достижений, а некоторые при этом занимаются «слабоумием наподобие так называемых гендерных исследований», сокрушается автор статьи.

Демографический фактор уже давно стал одной из главных проблем Германии. Избыточное старение населения грозит системе пенсионного обеспечения. Остановят ли этот процесс молодые мужчины из Сирии, которые теперь обосновались на территории немецкого государства? Для изучения этой важнейшей темы в немецких университетах есть всего лишь три кафедры, в то время как целых 160 занимаются исследованием вопроса, существует ли наряду с мужским и женским полом ещё 60 или 4000 других, негодует журналист.

В своей статье он подчёркивает, что Германия превратилась в общество, в котором последовательно избегают конфликтов, «епископы не носят свои кресты открыто, чтобы не нарушать чувства верующих других конфессий», а игроки национальной сборной называют турецкого лидера Эрдогана «моим президентом» и отказываются петь национальный гимн государства, которое с детского возраста было для них образцовым.

Сборная Германии «позорно» проиграла в матче с Южной Кореей, пропустив два мяча, продолжает журналист. По его мнению, те, кто смотрели этот матч, уже через полчаса после начала могли предположить, чем он закончится. Все неудачные передачи, отсутствие творческого подхода и попыток ударить по воротам — всё это стало «олицетворением Германии в 2018 году». На машинах и стенах зданий в стране даже почти не видно было немецких флагов, «как будто люди почуяли, что наши дела плохи», отмечает Клаус Келле.

По его уверениям, после финального свистка никто из тех, кто следил за игрой в компании в пивной на свежем воздухе, не проливал слёз из-за поражения сборной и даже не ругался на игроков или тренера. Люди просто заказывали ещё по пиву и говорили о чём-нибудь другом, как будто они в любом случае не ожидали от своей сборной никаких особенных достижений. «Новой летней сказки ждать придётся ещё долго — как в футболе, так и в политике и в обществе», — заключает немецкий журналист в статье для Focus Online.