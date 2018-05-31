СТРАНА.ua: у СБУ нет доказательств, что «организатора убийства» Бабченко завербовала Москва

Хотя СБУ утверждает, что некий гражданин Украины выступил «организатором убийства» Аркадия Бабченко по заказу российских спецслужб, источники «СТРАНА.ua» в силовых структурах сообщили, что доказательств этому у следствия нет. При этом, как якобы рассказывает сам подозреваемый, на связь с ним выходили и предлагали участвовать в «контрразведывательной операции» сотрудники украинских правоохранительных органов.

Из своих источников в правоохранительных органах Украины информационный портал «СТРАНА.ua» узнал подробности об «организаторе убийства» журналиста Аркадия Бабченко, которое, как выяснилось, оказалось спецоперацией, а «погибший» внезапно «воскрес».

На брифинге глава СБУ Василий Грицак рассказал, что, по версии следствия, «убийство» было организовано «гражданином Украины Г.». Следователи считают, что по заказу российских спецслужб этот человек нанял киллера, который должен был расправиться с Бабченко.

Однако, как рассказали ресурсу его источники в силовых структурах, доказательств того, что «люди из России», с которыми общался подозреваемый, являются представителями спецслужб, нет. При этом сам Г. — украинский бизнесмен, работающий в сфере поставок вооружений для украинской армии. По данным следствия, в последнее время он конфликтовал с конкурентами.

«В первых пояснениях Г. говорит, что к нему подошли сотрудники украинских правоохранительных органов и предложили участвовать в контрразведывательной операции. И он как человек, который много помогает АТО, в том числе и в плане поставок оружия, согласился помочь своей стране», — цитирует свои источники «СТРАНА.ua».

Представители украинских силовых структур, с которыми пообщался ресурс, называют произошедшее «чистой воды провокацией»: человек, который предложил Г. участвовать в операции, испарился, СБУ утверждает, что он принадлежал к российским спецслужбам, но доказательств этому нет.

Кроме того, адвокат Андрей Смирнов, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что подозреваемый в деле Бабченко «называет заказчиком всего происходящего департамент контрразведки СБУ, называет анкетные данные конкретного куратора и его номер телефона». А адвокат Евгений Солодко, обеспечивающий защиту Г., говорит о «провокации, организованной весьма неэстетично», и попытках властей «закошмарить» подозреваемого.