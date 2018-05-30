FT: на голосовании за ЧМ-2026 развивающиеся страны могут припомнить Трампу «выгребные ямы»

Казалось бы, у объединённой заявки США, Канады и Мексики на проведение ЧМ по футболу в 2026 году конкурентов быть не может. Однако Марокко, которое обещает меньшие прибыли, но гарантирует отсутствие проблем со свободной циркуляцией оружия, не думает сдаваться. Всему виной — «эффект Трампа». Накануне голосования в FIFA многие развивающиеся страны могли затаить обиду на американского президента за нелестные высказывания, пишет Financial Times.

В мире не так много «геополитических состязаний», в которых крошечное островное государство Карибского бассейна Сент-Люсия играет роль, не менее важную, чем такие крупные страны, как Китай, Бразилия или Германия, пишет Мурад Ахмед из Financial Times. Одним из таких состязаний является принятие решения о том, какая страна будет проводить на своей территории чемпионат мира по футболу.

На праздновании открытия ЧМ-2018 в Москве 13 июня FIFA выберет страну, которая станет хозяйкой чемпионата в 2026 году. Среди претендентов — подавшие совместную заявку три крупнейшие экономики мира: США, Канада и Мексика, — а также Марокко, которое по экономическим показателям едва дотягивает до топ-60. Но в состязании за то, кому достанется ЧМ-2026, Рабат, очевидно, сдаваться не собирается.

После большого коррупционного скандала FIFA реформировала процесс принятия решения и сделала его максимально прозрачным: на голосовании, в котором примут участие более 200 членов организации, победителю нужно будет набрать 104 голоса. Как объясняет автор статьи, главным фактором возможного успеха Марокко в противостоянии с сильнейшими соперниками может стать то, что многие развивающиеся страны, особенно африканские, затаили на американского лидера Дональда Трампа обиду.

Всё началось с того, как в прошлом месяце команда Северной Америки, уверенная в единогласной поддержке своего континента, к своему удивлению, узнала из заявления премьер-министра Сент-Люсии, что страна «с вероятностью 200%» собирается проголосовать за Марокко. Оказалось, что североамериканская заявка, при всех её очевидных плюсах в виде первоклассных стадионов, тренировочных центров и возможных рекордных сборов и новых спонсоров, ещё не служит гарантией успеха из-за «эффекта Дональда Трампа».

В конце концов, всем ясно, что наравне с экономическими и техническими характеристиками кандидатов большую роль в голосовании будут играть и международные отношения. А развивающиеся страны вряд ли захотят так просто отдать ЧМ Дональду Трампу, не так давно назвавшему африканские государства «выгребными ямами».

Предстоящее голосование сопряжено со множеством слухов и предположений. Одни уверены, что, несмотря на ещё не завершённое расследование случаев коррупции в FIFA, организация постарается «умаслить» США и передать победу им. Однако другие считают, что FIFA, напротив, пожелает отомстить Вашингтону за то, что он инициировал антикоррупционное дело.

Как говорят в руководстве FIFA, организации очень важно отдать чемпионат 2026 года «в правильные руки», ведь успешный ЧМ обеспечивает 90% доходов организации. Из-за того что благодаря обязательной ротации между континентами страны Европы и Азии не могут представлять свои кандидатуры, изначально даже рассматривали возможность в ускоренном формате присвоить команде США, Канады и Мексики звание хозяев следующего чемпионата. И хотя более компактные соревнования в Марокко по времени были бы удобнее для европейских и азиатских телезрителей, с учётом того, что в 2026 году состязаться будут уже не 32 команды, а 48, предложение Северной Америки выглядит более привлекательным.

«Сборная» команда утверждает, что при необходимости могла бы провести ЧМ «хоть завтра» — все стадионы уже построены, инфраструктура готова. Марокко, напротив, только презентует планы по строительству новых стадионов и даже скоростных железных дорог, которые, как заверяют власти, они и так собирались прокладывать в рамках модернизации. Рабат обещает вдвое меньше прибыли, зато подчёркивает, что он более удобен с географической точки зрения, да и оружия в стране циркулирует куда меньше, чем у конкурентов.

По прогнозам поддержка Северной Америки гарантирует команде США, Канады и Мексики 45 голосов. Марокко может рассчитывать на африканских партнёров, которые могут принеси ему 54 голоса. Также поддержать Рабат могут некоторые азиатские и даже европейские страны, с которым он поддерживает хорошие отношения, — например, Франция.

Волнения по поводу неожиданно сильных марокканских конкурентов явно прослеживается в недавних твитах Дональда Трампа. «Какой бы был позор, если бы страны, которых мы всегда поддерживаем, стали выступать против заявки США. Зачем же нам поддерживать тех, кто не поддерживает нас (в том числе и в ООН)?» — написал американский лидер. Затем президент неоднократно намекал, что все, кто поддержит США на голосовании в FIFA, могут рассчитывать на партнёрство в дальнейшем. Впрочем, несмотря на подобные обещания, политика Дональда Трампа далеко не всем по нраву, и это может оказать своё влияние на голосование, отмечает корреспондент Мурад Ахмед.