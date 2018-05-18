RFI: визит Асада в Россию снова стал нежданным, но не случайным

О визите сирийского президента в Сочи снова сообщили уже постфактум, пишет RFI, однако, по мнению журналиста, он неслучайно выпал на день накануне встречи Владимира Путина с Ангелой Меркель. По словам автора статьи, Путин рассчитывает возобновить дипломатический процесс мирного урегулирования в Сирии, что становится возможным на фоне стабилизации в стране.

Владимир Путин снова с широкой улыбкой принял у себя в Сочи Башара Асада, пишет журналист RFI. И снова этот визит стал сюрпризом: о том, что сирийский президент побывал на черноморском побережье, объявили постфактум.

Со времени предыдущей встречи двух лидеров армия Асада отвоевала новые территории у повстанцев. Путин не упустил возможности поздравить своего коллегу с «успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями». Со своей стороны, Асад заверил, что в Сирии налаживается ситуация — и это открывает возможности для политического процесса. Оба лидера высказались за возобновление политического диалога.

По-видимому, Путин не отступился от мысли найти дипломатическое разрешение сирийскому кризису, пишет автор статьи. По мнению журналиста, идея о Конгрессе сирийского национального диалога несколько месяцев назад провалилась, и Путин хочет возродить этот проект.

И потому, отмечает журналист RFI, вероятно, неслучайно этот нежданный визит Асада прошёл накануне встречи Путина с Меркель и за неделю до визита Эммануэля Макрона в Россию.