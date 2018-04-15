Лавров: Скрипалей отравили веществом, находящимся на вооружении США и Великобритании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Сергей и Юлия Скрипаль подверглись воздействию токсичного химиката BZ, находящегося на вооружении стран НАТО, передаёт The Independent. Лавров уточнил, что Россия не осуществляла разработок данного вещества.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами токсичного химиката BZ, передаёт The Independent.

Об этом, по словам Лаврова, свидетельствуют данные исследовательского центра в швейцарском городе Шпиц, который проанализировал пробы с места происшествия в Солсбери. В марте эти данные были переданы России на условиях конфиденциальности.

Издание отмечает, что Россия не осуществляла разработок данного вещества. При этом, по словам дипломата, оно находилось на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО.

«По итогам проведенной экспертизы, в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсора, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через 30-60 минут после применения и длится до четырех суток», — приводит издание слова Лаврова.

При этом министр иностранных дел уточнил, что в докладе Организации по запрещению химического оружия не упоминаются ни «Новичок», ни BZ.

Тем не менее, в самой организации подтвердили «выводы Соединённого Королевства относительно состава токсичного химиката».

«Если ОЗХО будет отвергать и опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, было бы интересно послушать эти объяснения», — добавил Лавров.

Издание напоминает, что Великобритания обвинила Россию в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, которые были найдены 4 марта без сознания на скамейке в парке в Солсбери.

Правительство страны настаивает, что использованное для их отравления химическое вещество «военного класса» производится в России. При этом подобной «чистоты» вещества, по их словам, можно добиться исключительно при помощи государственных ресурсов. В России отвергают все обвинения в свой адрес, передаёт The Independent.



