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Лавров: Скрипалей отравили веществом, находящимся на вооружении США и Великобритании

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Сергей и Юлия Скрипаль подверглись воздействию токсичного химиката BZ, находящегося на вооружении стран НАТО, передаёт The Independent. Лавров уточнил, что Россия не осуществляла разработок данного вещества.
Лавров: Скрипалей отравили веществом, находящимся на вооружении США и Великобритании
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами токсичного химиката BZ, передаёт The Independent.

Об этом, по словам Лаврова, свидетельствуют данные исследовательского центра в швейцарском городе Шпиц, который проанализировал пробы с места происшествия в Солсбери. В марте эти данные были переданы России на условиях конфиденциальности.
 
Издание отмечает, что Россия не осуществляла разработок данного вещества. При этом, по словам дипломата, оно находилось на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО.
 
«По итогам проведенной экспертизы, в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсора, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через 30-60 минут после применения и длится до четырех суток», — приводит издание слова Лаврова.
 
При этом министр иностранных дел уточнил, что в докладе Организации по запрещению химического оружия не упоминаются ни «Новичок», ни BZ.
 
Тем не менее, в самой организации подтвердили «выводы Соединённого Королевства относительно состава токсичного химиката».
 
«Если ОЗХО будет отвергать и опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, было бы интересно послушать эти объяснения», — добавил Лавров.
 
Издание напоминает, что Великобритания обвинила Россию в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, которые были найдены 4 марта без сознания на скамейке в парке в Солсбери.
 
Правительство страны настаивает, что использованное для их отравления химическое вещество «военного класса» производится в России. При этом подобной «чистоты» вещества, по их словам, можно добиться исключительно при помощи государственных ресурсов. В России отвергают все обвинения в свой адрес, передаёт The Independent. 
 
 
Комментарии читателей на сайте The Independent:
 
starvingpeasant: Получается, что вещество, которым был отравлен Скрипаль, могло вовсе производиться не в России, а в Великобритании, США и Европе. Это вещество под названием BZ было обнаружено швейцарской лабораторией ОЗХО, почему эта информация не была распространена или указана в обнародованном докладе.

Если это окажется правдой, я считаю, Тереза Мэй и Борис Джонсон должны быть арестованы.
 
streaky: Если почитать то, что ещё было сказано, становится весьма очевидно, что происходит перекрёстное загрязнение. Интересно узнать, кто следующим выведет эту дурь на новый уровень, моё предположение — лаборатория. Если предположить, что Россия всё это не выдумала, что, учитывая волну недавней чуши, следует признать, весьма вероятно.
 
Dave: К сожалению, правительство нам так часто врёт, что мы никогда не узнаем правду, а это не хорошо…
 
Franco: К сожалению, будь то Солсбери или Сирия, нет оснований доверять Мэй (или Макрону, не говоря уже о Трампе) больше или меньше, чем Путину, и это реальная проблема.
 
dc: Так-так-так. Это был не «Новичок». как я и предполагал. Поэтому все три жертвы пережили атаку с применением летального нервно-паралитического вещества.
Токсин BZ не является смертельным. С Мэй покончено. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Independent Великобритания Европа
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Великобритания отравление Россия Сергей Лавров Сергей Скрипаль США
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