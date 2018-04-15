Лавров: Скрипалей отравили веществом, находящимся на вооружении США и Великобритании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Сергей и Юлия Скрипаль подверглись воздействию токсичного химиката BZ, находящегося на вооружении стран НАТО, передаёт The Independent. Лавров уточнил, что Россия не осуществляла разработок данного вещества.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами токсичного химиката BZ, передаёт The Independent.
Об этом, по словам Лаврова, свидетельствуют данные исследовательского центра в швейцарском городе Шпиц, который проанализировал пробы с места происшествия в Солсбери. В марте эти данные были переданы России на условиях конфиденциальности.
Издание отмечает, что Россия не осуществляла разработок данного вещества. При этом, по словам дипломата, оно находилось на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО.
«По итогам проведенной экспертизы, в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсора, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через 30-60 минут после применения и длится до четырех суток», — приводит издание слова Лаврова.
При этом министр иностранных дел уточнил, что в докладе Организации по запрещению химического оружия не упоминаются ни «Новичок», ни BZ.
Тем не менее, в самой организации подтвердили «выводы Соединённого Королевства относительно состава токсичного химиката».
«Если ОЗХО будет отвергать и опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, было бы интересно послушать эти объяснения», — добавил Лавров.
Издание напоминает, что Великобритания обвинила Россию в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, которые были найдены 4 марта без сознания на скамейке в парке в Солсбери.
Правительство страны настаивает, что использованное для их отравления химическое вещество «военного класса» производится в России. При этом подобной «чистоты» вещества, по их словам, можно добиться исключительно при помощи государственных ресурсов. В России отвергают все обвинения в свой адрес, передаёт The Independent.
starvingpeasant: Получается, что вещество, которым был отравлен Скрипаль, могло вовсе производиться не в России, а в Великобритании, США и Европе. Это вещество под названием BZ было обнаружено швейцарской лабораторией ОЗХО, почему эта информация не была распространена или указана в обнародованном докладе.
Если это окажется правдой, я считаю, Тереза Мэй и Борис Джонсон должны быть арестованы.
streaky: Если почитать то, что ещё было сказано, становится весьма очевидно, что происходит перекрёстное загрязнение. Интересно узнать, кто следующим выведет эту дурь на новый уровень, моё предположение — лаборатория. Если предположить, что Россия всё это не выдумала, что, учитывая волну недавней чуши, следует признать, весьма вероятно.
Dave: К сожалению, правительство нам так часто врёт, что мы никогда не узнаем правду, а это не хорошо…
Franco: К сожалению, будь то Солсбери или Сирия, нет оснований доверять Мэй (или Макрону, не говоря уже о Трампе) больше или меньше, чем Путину, и это реальная проблема.
dc: Так-так-так. Это был не «Новичок». как я и предполагал. Поэтому все три жертвы пережили атаку с применением летального нервно-паралитического вещества.
Токсин BZ не является смертельным. С Мэй покончено.