Журналистка N-TV уверена: даже «прогнозируемый вылет» хозяев не испортит праздник футбола в России

Ровно через 100 дней стартует чемпионат мира по футболу, сообщает N-TV. В интервью журналистка немецкого телеканала Катрин Шайб не только объяснила, почему турнир в России станет настоящим праздником, но и выразила уверенность, что даже ранний, «вполне вероятный» вылет российской команды не испортит атмосферы во время мирового первенства.

Ровно 100 дней осталось до начала мирового первенства по футболу 2018 года, сообщает N-TV.

В интервью журналистка немецкого телеканала Катрин Шайб, которой поручено освещать происходящее в России до и во время чемпионата мира, объяснила, почему турнир станет настоящим праздником.

Шайб убеждена, что даже ранний, «вполне вероятный» вылет российской команды не испортит атмосферы во время мирового первенства. Россияне, по её словам, элементарно слишком гостеприимны, чтобы нечто подобное случилось.

«Все, с кем я общалась в России, говорят, что это будет чудо, если российской сборной удастся выйти из группы. Несмотря на то что группа с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем далеко не самая сложная, даже самые благосклонные фанаты были бы удивлены, если россиян хватит на что-то большее», — отметила журналистка N-TV.

Как пояснила Катрин Шайб, для России всегда было крайне важно «роскошно» провести крупные мероприятия и не имеет значения, о чём идёт речь: о зимних Олимпийских играх в Сочи, Кубке конфедераций или майских парадах на Красной площади.

«Я живу в России уже четыре года и за всю свою жизнь не видела столько фейерверков, как за этот период, — подчеркнула журналистка немецкого телеканала. — Люди здесь знают, как праздновать по-настоящему. Они получают от этого удовольствие. Роль хозяев турнира для них очень важна. Это дело чести. Так что, если Россия вылетит из группы, атмосферу это точно не испортит».