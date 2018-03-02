Мировые СМИ: Запад услышал послание Путина

Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию вызвало много противоречивых оценок среди западных журналистов и аналитиков. Не обратив внимания на высказывания президента о внутренних проблемах России, многие стали бить тревогу по поводу «неприкрытой угрозы» новейшими вооружениями, однако другие сошлись во мнении, что Путин хотел продемонстрировать силу страны, чтобы с ней общались на равных.

1 марта президент России Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Впрочем, вопреки обыкновению, событие происходило не в стенах Кремля, а в находящемся неподалёку Центральном выставочном зале «Манеж». Американская газета The New York Times посчитала, что это было обусловлено необходимостью задействовать большие экраны — «для иллюстрации светлого будущего с внушительными расходами на социальную сферу, а также для демонстрации видео с новыми вооружениями». Впрочем, как признаёт Les Echos, за «впечатляющим раскрытием военных секретов» первая часть выступления президента, касающаяся внутренних проблем страны, «прошла малозамеченной».

«Не слишком завуалированное предупреждение»

«Как Стив Джобс на презентации Apple», подкрепляя свои слова изображениями, Путин представил новейшие разработки военной техники, описывает Valeurs Actuelles. Тяжёлые межконтинентальные ракеты, крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой, способные обходить американские ПРО, беспилотные подводные аппараты, гиперзвуковое оружие и лазерные комплексы, о которых поведал российский лидер, возможно, дадут старт «новой гонке вооружений между Москвой и Западом», прокомментировала The Guardian.

«Россия оставалась и остаётся крупнейшей ядерной державой. Не забывайте, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — наперебой цитируют западные журналисты слова президента Путина. Daily Express решил, что так звучала «плохо завуалированная угроза Западу» от, как назвал Путина Le Figaro, «непобедимого, всесильного и мстительного военачальника». А Le Devoir напомнил, что «хвастовство новыми военными мощностями страны» и «милитаристские речи» как раз приходятся на момент, когда отношения между Россией и западными странами находятся на «самой низкой отметке со времён окончания холодной войны». «Эхо советского прошлого», — добавляет Frankfurter Rundschau.

The Washington Post посчитала, что заявления Путина стали «сигналом Вашингтону», особенно после того, как недавно администрация Дональда Трампа объявила о своих планах по разработке нового ядерного оружия, отказавшись от работы с Москвой в сфере контроля над вооружениями. Российский лидер словно «бросил перчатку» США: «что бы ни смогли сделать американцы, он сделает это лучше», утверждает The Times. Как выразился корреспондент CNN Мэтью Чанс, «такое вот не слишком завуалированное предупреждение США: не связывайтесь с Россией и с её новым устрашающим ядерным арсеналом».

Тем более, как признались Fox эксперты, пожелавшие остаться неизвестными, у США есть лишь «ограниченные» силы, чтобы обороняться от новейших российских разработок. Раньше Америка ориентировалась на возможное противодействие межконтинентальным ракетам, дополнил Том Карако из Центра стратегических и международных исследований, однако теперь угроза, исходящая от России, распространяется и на крылатые ракеты и гиперзвуковое оружие, к которым Вашингтону ещё только предстоит адаптировать свои ПРО. Поэтому Daily Mirror пришёл к выводу, что речь российского лидера «подняла ставки в существующей глобальной напряжённости вокруг ядерного оружия» и, по словам Financial Times, дала понять, что глава Кремля намерен «продолжать противостояние с Западом».

Диалог на равных

И хотя для корреспондента канала Welt Кристофа Ваннера обращение президента Путина тоже было «отчасти пугающим» и «совершенно чётким предостережением Западу», журналист обратил внимание, что в итоге российский лидер всё же «попытался уйти от этой темы», предложив переговоры и подчеркнув оборонительные цели разработки таких вооружений. По мнению Ваннера, Путин лишь хотел дать Западу понять: «Относитесь к нам на равных».

Не увидела воинственности в заявлениях российского лидера и обозреватель The Independent Мэри Дежевски. «После того как Путин закончил своё послание, нашлись те, кто углядел в его хвастовстве новыми уникальными российскими военными мощностями элементы — даже много элементов — блефа. Но будут и те, кто интерпретирует его речь как начало нового опасного этапа в соперничестве между США и Россией. Ну а у меня, по крайней мере, сложилось другое впечатление. Это больше было похоже на просьбу к США вновь начать диалог, на основе взаимного уважения», — считает аналитик.

Хотя по иллюстрациям, которые демонстрировал Владимир Путин, некоторые, включая Госдеп, решили, что там изображена «ракетная атака» на американский штат Флорида, где расположено Центральное командование Вооружённых сил США, — местные власти, по всей видимости, «ядерного Армагеддона» не боятся, сообщила газета The Guardian. Мэр города Тампа Боб Бакхорн заявил, что верит в силы национальной безопасности и разведки, которые смогут защитить страну: «Неприятно, что господин Путин решил включить в свою угрозу Тампу, но на сегодня я спишу это на слишком горячую риторику, призванную поддержать его слабеющий режим».

О нуждах народа

Многие источники, в том числе и Bloomberg, обратили внимание, что послание президента стало «первым серьёзным политическим заявлением Путина с момента формального старта его избирательной кампании». Ей он теперь «задал тон» своими «милитаристскими высказываниями»: президент «на полную катушку разыграет аргумент о восстановлении статуса военной державы», утверждает французский RFI. Ресурс предположил, что презентацией военных достижений Путин пытался заставить россиян «забыть об экономических трудностях и снижении покупательной способности». А уж «блеф» или нет наличие таких технологий у Москвы — «место в Кремле ракеты точно гарантируют», написал немецкий Stern.

На взгляд Le Figaro, часть обращения, посвящённая новым вооружениям, «как день и ночь» отличалась от начала послания, в котором президент затронул внутренние проблемы страны. Несмотря на то что «социальная» часть выступления была «отодвинута на второй план», в своей речи Путин затронул интересы всех россиян: «от семей, ищущих кредитов по низким ставкам, до рабочих, ждущих повышения минимального размера оплаты труда, и молодых талантливых создателей стартапов — президент не забыл никого», отметила Les Echos.

Однако для Le Monde слова российского лидера в этой части его послания были «по большей части синтезом и копипастой того, о чём он вспоминает каждый год» в аналогичных обращениях. «Увеличение рождаемости, строительство жилья, повышение пенсий, инвестиции в инфраструктуру, увеличение минимальной заработной платы... Ни одной новой идеи, ни одного предложения по развитию страны», — настаивает французская газета. Отсюда Frankfurter Rundschau делает вывод, что «в обозримом будущем для граждан ничего не изменится: ни лучшего образования для детей, ни лучшего здравоохранения, ни лучших дорог».

Как бы то ни было, как подчеркнуло американское издание LA Times, до выступления Путина перед Федеральным собранием россияне практически ничего не слышали о планах президента на будущее страны. Обращаясь к проблемам своего народа, лидер был «похож не на жёсткого президента, а скорее на обеспокоенного отца, который печётся о здоровье своих овечек и для которого это имеет первоочередное значение», заявил Кристоф Ваннер с Welt. Президент «обещает своему народу луну с неба» и гордо заявляет: Россия — ядерная держава, перед которой Запад должен содрогаться, заметил Spiegel.