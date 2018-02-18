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УП: полиция решила не вмешиваться в антироссийские погромы в Киеве

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В ходе акции «Смерть России» украинские националисты разгромили здания российских банков и культурного центра в Киеве, сообщает «Украинская правда». Как отмечает издание, правоохранительные органы в действия радикалов не вмешивались и не препятствовали им.
УП: полиция решила не вмешиваться в антироссийские погромы в Киеве
Reuters

В Киеве украинские националисты из ОУН Коханивского (экстремистского движения) в ходе акции «Смерть России» разбили окна в отделениях российских Сбербанка и Альфа-банка, сообщает «Украинская правда».

Как отмечает издание, в очередной раз досталось и зданию Российского центра науки и культуры (РЦНК), которое националисты также забросали камнями и яйцами.

«Украинская правда» обращает внимание на то, что у зданий Сбербанка и РЦНК «присутствовала полиция, однако правоохранители не вмешивались в действия националистов и не препятствовали им».

«Ни одного задержанного среди националистов по итогам акции нет», — подчёркивает украинское издание.

Днём ранее в Киеве активисты националистических организаций ворвались в здание Российского центра науки и культуры. Там они растоптали, а затем сожгли флаг России, напоминает «Украинская правда».

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