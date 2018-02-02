Вести: в новых вагонах-трансформерах украинцы чувствуют себя как в камере смертников

Украинские пассажиры массово жалуются на сервис на железных дорогах. Как пишут «Вести», они недовольны новыми вагонами-трансформерами, грязью в поездах и поборами проводников.

Несмотря на дорогие билеты, украинские пассажиры массово жалуются на сервис в поездах. Как пишут «Вести», они недовольны вагонами-трансформерами, грязью и поборами проводников. При этом в «Украинских железных дорогах» (УЖД) говорят о повышении стоимости билетов на 20% уже в этом году.

Как продолжает издание, о подорожании проезда заявил и. о. главы правления УЖД Евгений Кравцов. По его словам, тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет и есть необходимость в повышении его в нынешнем году.

«В финансовый план на 2018 год мы заложили цифры двукратного повышения, на 10 процентов каждое. Два раза по 10 процентов, чтобы это было плавно и не так заметно для людей», — уточнил Кравцов.

При этом, отмечают «Вести», в последнее время у пассажиров УЖД всё больше претензий к новым вагонам-трансформерам.

«Такой поезд похож на камеру смертников — шесть человек друг напротив друга восемь часов. Ноги некуда деть, руки тоже, спина болит после третьего часа», — пишет киевлянин Дмитрий Авксентиев, который часто пользуется данными трансформерами.

«Пришлось ехать ночью сидя. О том, что это именно вагон-трансформер, никто не предупредил, никакой инфы при заказе не было. Мне, с ростом 185, было очень тяжело сидеть. Ноги вытянуть некуда, коленки упираются в соседа напротив. Нет места для багажа шестерых пассажиров», — считает киевлянин Антон Пшеничный.

Кроме того, случаются в трансформерах и неприятные сюрпризы. Наталья Лущик приобрела билет из Киева в Запорожье, но, придя на посадку, узнала, что ехать ей придётся в экспериментальном вагоне.

«Покупала купе, а вагон — сидячий. Мы всем вагоном стали скандалить, а проводники улыбаются и отвечают, что ничем нам не могут помочь. Но самое смешное, что нам предложили чай и постель! Постель в сидячем вагоне», — рассказала «Вестям» Наталья.

При этом женщина уточнила, что спальные вагоны в составе были и проводники за дополнительную плату предлагали пассажирам туда перейти.

Жалуются пассажиры и на то, что в дорогих вагонах СВ не работают плазменные телевизоры, которые висят уже год. Как рассказали в УЖД, невозможно наладить сигнал во время движения. Зачем тогда покупали — никто объяснить не может.

Оставляет желать лучшего и уборка в поездах. Особенно много жалоб на поезда львовского и запорожского направлений.

«Поезд №052 Киев — Новосёловка. Такого ужаса на наших железных дорогах я давно не видела. Купила билет на «Интерсити», а подогнали прицепной вагон. Вонища и грязь», — пишет Наталья Гончаренко.

«Мы умудрились с супругой взять билеты на «Интерсити». Сразу как-то насторожило, что у нас всё окно было во льду и он начал активно таять. Кроме того, мы почувствовали устойчивый запах из туалета. Как выяснилось, туалет просто не убирался. После жалоб, что у нас льётся вода с намёрзшего окна, к нам привели уборщицу, которая дала тряпку, чтобы мы это окно вытирали. А насчёт уборки туалета — пообещали всё убрать, но в итоге никто ничего не убрал», — пишет Константин Алексеенко.