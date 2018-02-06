Левый берег: Киев запретил ещё три «антиукраинские» книги из России

02:57
Два человека погибли в результате крушения самолёта в Италии
Два человека погибли в результате крушения туристического самолёта на севере Италии.
02:45
В посольстве России в Британии заявили, что Лондон должен сотрудничать с Москвой по делу Скрипалей
Пресс-секретарь посольства России в Лондоне заявил, что власти Великобритании должны быть готовы сотрудничать с
российской стороной в расследовании инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери из принципа взаимности.
02:30
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в районе Алеутских островов
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 в районе Алеутских островов.
02:12
Присяжные начнут обсуждать вердикт по делу Манафорта 16 августа
Коллегия присяжных приступит к обсуждению дела экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта 16 августа.
01:53
Девять человек пострадали в Париже в результате пожара в гостинице
В парижском отеле гостиничной сети Best Western девять человек пострадали в результате сильного пожара.
01:34
Посол США в Венгрии заявил, что Трамп считает Орбана сильным лидером
Посол Соединённых Штатов в Венгрии Дэвид Корнстейн заявил, что президент США Дональд Трамп считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сильным лидером.
01:15
СМИ: Юрист арестованной в США Бутиной планирует создать фонд в её защиту
Адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что намерен создать фонд в её защиту.
01:04
Экс-глава ЦРУ прокомментировал решение Трампа отозвать у него допуск к секретной информации
Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан прокомментировал решение американского президента Дональда Трампа отозвать у бывшего главы спецслужбы допуск к секретной информации.
00:47
В американском парке за одно утро было обнаружено 47 пострадавших от передозировки наркотиков
В парке американского города Нью-Хейвен за одно утро спасатели обнаружили 47 пострадавших от передозировки наркотиков.
00:33
«Атлетико» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Реал» в дополнительное время
Мадридский «Атлетико» стал обладателем Суперкубка УЕФА после победы над «Реалом» в дополнительное время со счётом 4:2.
00:28
Экипаж российского судна «Механик Погодин» опасается возможного силового захвата в порту Украины
Члены экипажа российского судна «Механик Погодин» опасаются того, что украинские власти могут предпринять попытку силового захвата танкера.
00:08
Экс-чемпион UFC рассказал о желании провести поединок с Фёдором Емельяненко
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Лиото Мачида заявил о своём желании провести поединок с россиянином Фёдором Емельяненко.
00:04
В Госдуме оценили идею Киева попросить НАТО конвоировать суда в Азовском море
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН идею Украины обратиться в НАТО с просьбой сопровождать суда в Азовском море.
23:59
Пенс призвал Турцию «не испытывать терпение Трампа»
Вице-президент США Майк Пенс отметил, что Турции лучше не испытывать терпение американского лидера Дональда Трампа в вопросе освобождения пастора Эндрю Брансона.
23:46
СМИ: Вернблум прилетел в Грецию, чтобы подписать контракт с ПАОК
Бывший футболист московского ЦСКА Понтус Вернблум прилетел в Салоники для подписания контракта с местным клубом ПАОК.
23:46
Госдеп вновь заявил о незаменимости женевского процесса по Сирии
США считают, что альтернатив женевскому процессу по нахождению политического разрешения кризиса в Сирии не существует. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
23:32
Российский хоккеист Кузнецов поел пельменей из Кубка Стэнли в Челябинске
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поел пельменей из Кубка Стэнли в Челябинске.
23:30
Более 100 тонн мёртвых обитателей океана обнаружено на побережье Флориды за месяц
За последний месяц на берег американского штата Флорида было выброшено более 100 тонн мёртвых обителей океана в связи с «красным приливом» — цветением воды у побережья, которое окрашивает её в красный цвет и создаёт опасные условия для жизни местных видов рыб, дельфинов и черепах.
23:20
Объявлена программа Международного рыбопромышленного форума в Петербурге
Стала известна программа Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.
23:18
СМИ: Вратарь «Арсенала» перейдёт в «Наполи»
Вратарь сборной Колумбии по футболу Давид Оспина перейдёт из лондонского «Арсенала» в «Наполи» на правах аренды с правом выкупа.
23:16
Дом Пикуля в Северодвинске признали объектом культурного наследия
Дом писателя Валентина Пикуля в Северодвинске признали объектом культурного наследия регионального значения, сообщает издание «Невские новости».
23:16
Главный санитарный врач назвала жару одной из главных проблем Роспотребнадзора в этом году
Главный санитарный врач Анна Попова назвала аномальную жару одной из главных проблем Роспотребнадзора в этом году, сообщает «Российская газета».
23:15
В Москве 15 августа выпала пятая часть месячной нормы осадков
Во время ливня, прошедшего в Москве вечером в среду, 15 августа, выпала пятая часть месячной нормы осадков. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
23:14
Около трёх тысяч школ завысили результаты Всероссийских проверочных работ в 2018 году
Рособрнадзор заявил, что около трёх тысяч школ завысили результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2018 году. Об этом сообщает телеканал «360».
23:13
Экс-депутат Рады оценил заявление Тимошенко о неизбежности падения гривны
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко оценил в беседе с ФАН заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о неизбежности падения гривны.
23:12
В Калининграде с начала года построили почти 3,8 тысячи квартир
В Калининграде построили и ввели в строй почти 3,8 тыс. квартир в 111 домах в январе—июле 2018 года, сообщает «Янтарный край».
23:03
Футболист «Атлетико» Коста стал автором самого быстрого гола в истории Суперкубка УЕФА
Нападающий футбольного клуба «Атлетико» Диего Коста забил самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА.
23:00
Посольство России раскритиковало британские СМИ за спекуляции вокруг Арктики
Британские СМИ продвигают идею милитаризации Арктики, что идёт вразрез с международными нормами. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Великобритании.
22:47
СМИ: Шумахер переедет в дом, где раньше жил президент «Реала»
Немец Михаэль Шумахер, семикратный чемпион «Формулы-1», переедет с семьёй в испанскую Мальорку.
22:42
СМИ: Сенатор Пол намерен проинформировать Трампа о своём визите в Москву
Член сената конгресса США Рэнд Пол намерен проинформировать американского президента Дональда Трампа о своём визите в Россию, где он встретился с депутатами Государственной думы.
22:29
Черышев: чемпионат мира придал мне большую уверенность и силу
Футболист сборной России Денис Черышев прокомментировал свой переход из «Вильяррела» в «Валенсию» на правах аренды.
22:20
СК начал проверку после сообщений о гибели горняка на шахте в Краснотурьинске
Следственный комитет начал проверку после сообщений о гибели рабочего в результате обрушения на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске.
22:07
В Сирии рассказали, что Пальмира будет готова принять туристов летом 2019 года
Сирийская Пальмира будет готова принять туристов летом 2019 года. Об этом заявил губернатор провинции Хомс Таляль Барази.
21:52
Макарова обыграла Корне и вышла в третий круг турнира WTA в Цинциннати
Россиянка Екатерина Макарова одержала победу над Ализе Корне из Франции в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати.
21:45
Трамп отозвал допуск к секретной информации у экс-главы ЦРУ Джона Бреннана
Американский президент Дональд Трамп принял решение отозвать допуск к секретной информации у экс-директора ЦРУ Джона Бреннана.
21:40
СМИ: Лаксальт, которым интересовался «Зенит», перейдёт в «Милан»
Уругвайский полузащитник «Дженоа» Диего Лаксальт в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Милана».
21:34
Источник: один горняк погиб в результате обрушения на шахте в Свердловской области
Один человек скончался в результате обрушения на шахте в Свердловской области, ещё один получил травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
21:25
Экс-чемпиона мира по боксу арестовали за домашнее насилие
Американец Антонио Тарвер, бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, был арестован за домашнее насилие во Флориде.
21:17
В Сирии заявили о готовности к реставрации сирийского Хомса
Реставрация исторического центра сирийского города Хомс, который был разрушен боевиками, начнётся в этом году. Об этом рассказал губернатор провинции Хомс Таляль Барази.
21:01
Источник сообщил об обрушении на шахте в Свердловской области
Обрушение произошло на шахте в Свердловской области, в результате под завалами оказались два человека.
21:00
Семак: «Зениту» нужна Лига Европы, будем работать для победы над минским «Динамо»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился своими ожиданиями от предстоящего матча в Лиге Европы с минским «Динамо».
20:54
В Китае представили аппарат для изучения обратной стороны Луны
В Китае представили аппарат, предназначенный для изучения обратной стороны Луны. Предполагается, что луноход будет доставлен на спутник Земли в 2018 году с помощью космического аппарата «Чанъэ-4».
20:39
МВД: около 200 человек принимают участие в несогласованной акции в Москве
Около 200 человек участвуют в несогласованной акции на территории Москвы, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел России по столице.
20:39
ЦСКА объявил об аренде футболиста «Эвертона» Влашича
Московский футбольный клуб ЦСКА арендовал хорватского полузащитника английского «Эвертона» Николу Влашича.
20:30
УЕФА не стал открывать дело против футболиста ПАОК, показавшего щитки с флагом Украины после игры со «Спартаком»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал открывать дисциплинарное дело против украинского защитника ПАОК Евгения Хачериди, который продемонстрировал щитки с флагом Украины после матча третьего квалификационного раунда Лиги против «Спартака».
20:27
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой
Сбой произошёл в работе сервиса «Сбербанк Онлайн», в настоящее время сотрудники компании работают над устранением проблемы.
20:26
СМИ рассказали подробности о свадьбе Поклонской
Появились подробности о свадьбе депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека России Ивана Соловьёва.
20:15
ЦБ выпустил ещё одну памятную монету к юбилею Высоцкого
К 80-летию со дня рождения актёра и исполнителя песен Владимира Высоцкого Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом два рубля.
20:00
Футболист «Челси» завершил карьеру в сборной Нигерии в 27 лет
Полузащитник сборной Нигерии по футболу и лондонского «Челси» Виктор Мозес объявил о завершении международной карьеры в возрасте 27 лет.
19:59
В Минобороны России опровергли заявление ВВС Британии о «сопровождении Су-24»
Минобороны России опровергло сообщение ВВС Великобритании о «сопровождении» шести российских бомбардировщиков Су-24 над Чёрным морем.