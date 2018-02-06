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Левый берег: Киев запретил ещё три «антиукраинские» книги из России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввозить в страну ещё три российские книги. Как передаёт «Левый берег», теперь в списке книг, запрещённых к ввозу на Украину, насчитывается 28 позиций.
Левый берег: Киев запретил ещё три «антиукраинские» книги из России
Reuters

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввозить на Украину ещё три российские книги. Как пишет «Левый берег», об этом сообщается в перечне на сайте ведомства.

Это книги «Издательства АСТ» «По ту сторону вдохновения» (Юрий Поляков), «Патриот» (Андрей Рубанов) и «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки».

Теперь в списке книг, запрещённых к ввозу на Украину, насчитывается 28 позиций.
 
Как напоминает издание, в конце 2016 года президент Пётр Порошенко подписал закон, который запрещает ввоз книг с антиукраинским содержанием из России. Решение о том, какие книги антиукраинские, а какие — нет, принимает экспертный совет Министерства информационной политики.
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