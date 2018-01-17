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СТРАНА.ua: ведущий вуз Украины отменил занятия из-за нехватки денег на отопление

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Ведущий и один из крупнейших вузов Украины Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отменил занятия для студентов до весны. Как передаёт «СТРАНА.ua», формально это называется «дистанционное обучение», однако на самом деле представители учебного заведения сделали это из-за отсутствия средств для платы за тепло и электроэнергию.
СТРАНА.ua: ведущий вуз Украины отменил занятия из-за нехватки денег на отопление
Reuters

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отменил занятия до весны из-за отсутствия средств для платы за тепло и электроэнергию, пишет «СТРАНА.ua».

«Формально это называется «дистанционное обучение». Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет. Ну, читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать», — рассказал эксперт по энергетике Андрей Герус.

Эту информацию журналистам подтвердил студент университета. По его словам, их перевели в режим дистанционного обучения, но до сих пор они не получили рекомендации и наставления от преподавателей. В данном режиме в университете будут учиться до 5 марта.

Как напоминает издание, ранее вузы Одессы продлили каникулы до конца февраля. Продолжительные зимние каникулы, которые помогают сэкономить средства на отоплении, — обычная практика, рассказали представители одесских вузов.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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