Эстонский командир рассказал Bild, как Россия тренировалась нападать на НАТО

Во время учений «Запад-2017» Россия отрабатывала масштабное нападение на НАТО, заявил в интервью немецкому таблоиду Bild командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас. По его мнению, альянс должен извлечь урок из этих и других манёвров России и укрепить свою оборону, в том числе в кибернетической сфере.

В декабре немецкий таблоид Bild писал о том, что Россия во время учений «Запад-2017» имитировала войну с НАТО на территории половины Европы и даже авиаудары по Германии, однако тогда никакие официальные источники альянса не подтверждали эту информацию. Теперь эксклюзивное интервью изданию дал командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас. Он подтвердил данные, которые Bild опубликовал в прошлом месяце.

Кроме того, он рассказал изданию о силах обороны Эстонии, о защите от российских кибератак и о вкладе Германии в обеспечение безопасности Прибалтики. Террас напомнил, что его страна «потеряла независимость из-за тайного пакта между двумя тиранами» в 1939-1940 годах, не оказав вооружённого сопротивления, однако больше она эту ошибку не повторит.

Вооружённые силы Эстонии расширились до резервной мощи в 25 тыс. человек, сообщил генерал-лейтенант. В 2015 году там проводились учения по мобилизации, в ходе которых к оружию были призваны 14 тыс. солдат. В результате Эстония показала, что способна в течение суток мобилизовать свои резервы и организовать их должным образом. В то же время очевидно, что Эстония может эффективно обороняться только при содействии своих партнёров по НАТО, признал военный командир. «С нашими войсками и оборонными расходами свыше 2% в год мы являемся достойным доверия союзником», — подчеркнул он.

Что касается учений «Запад-2017», которые Россия проводила в сентябре неподалёку от эстонских границ, Рихо Террас заявил прямо: в ходе этих учений «Россия имитировала широкомасштабное военное наступление на НАТО». По его словам, «оно было направлено не только против стран Балтии, поскольку речь шла о серии тренировочных манёвров, растянувшихся от крайнего севера до Чёрного моря». При этом эстонский командир обратил внимание на то, что масштабы и территориальный охват учений в целом значительно превышали официально заявленные данные.

Однако вооружённые силы Эстонии обеспокоены также действиями России в киберпространстве. По рассказу генерал-лейтенанта Терраса, эстонская армия сейчас работает над созданием сил кибернетической обороны, вкладывая всё больше средств и уделяя всё больше внимания привлечению экспертов в этой сфере к работе в вооружённых силах. В государстве введена воинская повинность в кибернетической отрасли, что позволяет армии использовать навыки и знания «умнейших молодых специалистов в кибернетике». Помимо этого в Эстонии действует лига кибернетической обороны — своего рода добровольческая национальная гвардия, собирающая вместе лучших практиков и теоретиков для поддержания обороноспособности государства на высочайшем и современном уровне, рассказал в интервью Bild Рихо Террас.

По его словам, кибератаки сегодня стали реальностью и представляют собой «часть агрессивного поведения России в отношении Запада». Это своего рода «фоновый шум», который всегда присутствует, и на который постоянно необходимо реагировать, уверяет генерал-лейтенант эстонских сил обороны.

Среди прочего он рассказал немецкому таблоиду о том, что среди русскоговорящего населения Эстонии не отмечается значительных антиправительственных настроений. Эстонскую армию Террас охарактеризовал как открытую и современную, включающую в себя представителей всех частей общества. Русское меньшинство также широко представлено в военной структуре, вплоть до уровня командующего ВМС, а солдаты и офицеры из русскоязычных семей являются полноценными членами эстонских подразделений и участвуют в миссиях, например, в Афганистане, Ираке, Центральноафриканской Республике или Мали.

Как напоминает Bild, до мая прошлого года Германия отправляла своих военных в Эстонию и Литву для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО. По замечанию Терраса, союзные войска в его стране, в первую очередь, защищают альянс. «Их присутствие в Эстонии, странах Балтии и Польше — это важный знак единства НАТО и свидетельство того, что мы встречаем вызовы вместе», — подчёркивает эстонский командир.

Подразделения НАТО интегрированы в вооружённые силы каждой конкретной страны и готовы к обороне в союзе с ними. В Эстонии этими силами командует Великобритания, в Литве — Германия, в Латвии — Канада, в Польше — США. «Это потрясающий пример предпринятых НАТО важных шагов, направленных на усиление нашей обороны и устрашения после российской агрессии на Украине», — заявил эстонский командующий в интервью немецкому таблоиду.

Необходимо продолжать упорно работать над тем, чтобы НАТО развивалось в соответствии с требованиями коллективной обороны и всегда оставалось благонадёжным, а чтобы этого достичь, надо извлечь уроки из «Запада-2017» и других российских учений, отметил эстонский командующий Рихо Террас в интервью Bild.