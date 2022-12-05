«Проявление информационной войны»: почему на Западе заявляют о «нехватке» высокоточного оружия в России

Россия располагает достаточными ресурсами для производства необходимого количества образцов высокоточного оружия. Такое мнение высказали опрошенные RT эксперты в ответ на заявление директора Национальной разведки США Эврил Хейнс о том, что у отечественной промышленности нет возможности восполнить израсходованные во время спецоперации боеприпасы. Ранее российские официальные лица неоднократного опровергали информацию о дефиците высокоточных средств поражения. По мнению аналитиков, распространяя подобные сведения, Запад пытается отвлечь внимание от проблем, связанных с истощением их собственных арсеналов из-за поставок оружия киевскому режиму.

У России достаточно запасов высокоточных средств поражения и мощностей для обеспечения ими вооружённых сил в необходимом количестве. Такое мнение высказали опрошенные RT эксперты.

«С самого начала спецоперации мы регулярно слышим от стран НАТО и Украины, что арсеналы России якобы опустошены. Это проявление информационной войны. У нашей страны достаточно запасов, есть производственные и научные мощности для изготовления высокоточных систем поражения, в которых нуждаются наши ВС», — сказал в комментарии RT кандидат военных наук, доцент, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

Напомним, 3 декабря, выступая на форуме национальной обороны имени Рональда Рейгана в Калифорнии, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Россия якобы испытывает серьёзные трудности с производством высокоточного оружия.

«Не думаю, что могу назвать конкретные цифры на этом форуме… Мы считаем, что у них (россиян. — RT) нет возможности самостоятельно производить столько, сколько они расходуют на данном этапе. Так что это будет непростой задачей», — цитирует Хейнс телеканал CNBC.

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По словам Бартоша, во-первых, американская разведка вряд ли располагает реальными данными о количественном соотношении израсходованных и вновь произведённых боеприпасов. Во-вторых, изготовление высокоточного оружие в любой стране мира требует сосредоточения значительных компетенций, материальных и финансовых ресурсов. Однако, по мнению эксперта, российская промышленность, особенно в условиях санкций, успешно проходит такие испытания.

Аналогичной точки зрения придерживается директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин. В беседе с RT он заявил, что отечественная оборонка адаптировалась к ситуации значительного расхода боеприпасов в ходе спецоперации.

«Оборонка с весны работает в совершенно другом режиме. Мы не владеем всей полнотой информации, но из официальных источников можно сделать вывод, что на восполнение запасов наше государство направляет все необходимые средства и ресурсы», — сказал Подберёзкин.

«Всем хватит»

Ситуацию с резервом высокоточного оружия ВС РФ уже неоднократно комментировали российские официальные лица. В апреле в интервью RT бывший вице-премьер Юрий Борисов (с июля — гендиректор «Роскосмоса») сообщил, что в государственных программах вооружения РФ начиная с 2011 года «особое внимание» уделялось «созданию и массовому поступлению в войска высокоточного оружия» с наращиванием год от года производственных возможностей оборонно-промышленного комплекса.

«Сегодня основные предприятия (производители ракет. — RT) законтрактованы Министерством обороны до 2030 года (а некоторые до 2033 года) именно заказами по поставкам высокоточного оружия», — пояснил Борисов.

Пуск ракеты ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

В мае в интервью агентству «Интерфакс» вице-премьер заявил о достаточном запасе высокоточных ракет и боеприпасов для выполнения всех поставленных перед Вооружёнными силами России задач.

«Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились. Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объёмах», — подчеркнул Борисов.

В середине июня в интервью РБК он сообщил, что ожидания недружественных стран о скором исчерпании запасов высокоточного оружия не оправдались. По его словам, отечественная оборонная промышленность перешла «на интенсивную работу», чтоб исключить вероятность дефицита необходимых средств поражения.

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«Промышленность, ведущие предприятия, которые производят это (высокоточное) вооружение, перешли на интенсивную работу, работают не покладая рук и сделают всё возможное, чтобы наша армия не испытывала нужды в тех средствах, которые доказали свою эффективность», — сказал Борисов.

23 ноября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев побывал на государственном научно-производственном предприятии «Регион» (входит в состав АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», КТРВ), где обсудил с руководством предприятия наращивание объёмов поставок высокоточного оружия.

«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!» — написал в своём Telegram-канале Медведев по итогам поездки.

По словам экспертов, строгого определения понятия «высокоточное оружие» не существует, однако к данному классу изделий принято относить различные типы ракет морского, наземного и воздушного базирования. Из них в спецоперации применяются комплексы «Искандер», «Калибр», «Оникс», «Кинжал», X-101 и другие средства авиационного поражения, а также управляемые артиллерийские боеприпасы, снаряды для РСЗО и средств противовоздушной обороны.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на ГНПП «Регион»

РИА Новости

© Екатерина Штукина

Выступая в августе на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022», президент РФ Владимир Путин заявил, что многие отечественные разработки в высокоточном оружии, робототехнике и боевых комплексах, основанные на новых физических принципах, «на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их».

Как следует из официальных данных, прорывных результатов Россия добилась в создании гиперзвукового оружия. В августе министр обороны Сергей Шойгу сообщил о запуске серийного производства морских ракет «Циркон».

Данное оружие способно поражать цели на дальности свыше 1 тыс. км и развивать скорость около 9 Махов.

Этими боеприпасами будут оснащаться фрегаты проектов 22350, подлодки проекта 885М «Ясень-М», находящиеся на модернизации крейсер «Адмирал Нахимов» и атомная подлодка «Иркутск». По словам военных, «Циркон» является неуязвимым высокоточным оружием в арсенале российского ВМФ.

«Стоящие на вооружении средства ПВО и ПРО вероятного противника не способны ни обнаружить, ни уж тем более поразить ракету за счёт её скоростных характеристик... На локаторах противники ракету не увидят, так как, помимо скоростей, в «Циркон» заложены технологии «стелс», — сообщил ранее в интервью телеканалу «Звезда» командир ракетно-артиллерийской боевой части фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Георгий Росляков.

Отвести внимание

В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков заявил, что при запуске серийного производства любого высокоточного оружия военным ведомством России всегда учитывается возможность его масштабирования и варианты замены дефицитных комплектующих.

«Когда мы запускаем в серию какой-либо образец высокоточного оружия, то учитывается множество факторов. В их числе способность налаживания выпуска значительно больших партий и доступность комплектующих. В принципе, российская оборонка самодостаточна, но иногда Россия пользуется и возможностями по линии военно-технического сотрудничества с дружественными странами», — сказал Леонков.

Истребитель ВКС России МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

© Евгений Биятов

По словам эксперта, периодическими заявлениями об исчерпании запасов высокоточного оружия Запад уподобляется властям Украины, которые регулярно «прогнозируют» «ракетный голод» ВС РФ.

Кроме того, распространяя подобные сведения, западные страны пытаются отвлечь внимание от собственных проблем, вызванных безудержной военной помощью киевскому режиму, добавил эксперт. В настоящее время многие члены НАТО вынуждены делать выбор между сохранением минимальной боеспособности или продолжением поставок ВСУ.

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С дефицитом необходимого вооружения столкнулись и Соединённые Штаты. По данным The New York Times, больше всего альянс страдает из-за нехватки 155-мм артиллерийских снарядов, управляемых ракет, гаубиц, ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. В общей сложности натовские страны передали украинским властям оружия на $40 млрд, что примерно сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.

По мнению Леонкова, Запад оказался не готов к продолжительному и масштабному конфликту на Украине. В связи с этим, как говорит эксперт, недружественные государства вынуждены урезать масштабы военной помощи киевскому режиму, хотя и пытаются не акцентировать на этом внимание.

При этом, с точки зрения Александра Бартоша, западные оружейные корпорации будут использовать сложившуюся ситуацию для выбивания новых контрактов.

«Мне сложно оценить, насколько плохи дела с арсеналами у натовских стран, но представляется очевидным, что западные производители оружия не упустят возможности добиться от своих правительств новых крупных контрактов. Сейчас производство оружия — это очень выгодный бизнес», — подчеркнул Бартош.