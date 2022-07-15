«Освобождён от должности вице-премьера»: Юрий Борисов назначен главой «Роскосмоса» вместо Дмитрия Рогозина

Владимир Путин освободил от должности главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и назначил вместо него бывшего вице-премьера Юрия Борисова. Рогозин возглавлял госкорпорацию с 2018 года. Борисов, в свою очередь, с 2018 года занимал пост зампредседателя правительства РФ, а до этого работал заместителем министра обороны РФ. Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кадровые перестановки не обусловлены какими-либо претензиями к бывшему руководителю «Роскосмоса». Ещё одним указом президент назначил главу Минпромторга Дениса Мантурова вице-премьером. Подробности — в материале RT.

Владимир Путин назначил главой госкорпорации «Роскосмос» бывшего вице-премьера Юрия Борисова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — гласит документ. Перед этим президент подписал указ об освобождении Борисова от должности вице-премьера.

Прежний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также освобождён от должности ещё одним указом главы государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что снятие Рогозина с должности не связано с какими-либо претензиями к его работе.

«Нет, ни в коем случае, ни с какими претензиями это не связано, там всё нормально», — ответил Песков на соответствующий вопрос ТАСС.

Пресс-секретарь президента добавил, что Рогозин «будет трудоустроен» и выйдет на новую работу.

Замглавы Минобороны РФ и вице-премьер

Юрий Борисов родился 31 декабря 1956 года в городе Вышний Волочёк. В 1978 году он окончил Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, в 1985 году — факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Имеет степень доктора технических наук.

В период с 1974 по 1998 год Борисов проходил службу в Вооружённых силах СССР и России на офицерских должностях. С 1998 по 2004 год он был гендиректором закрытого акционерного общества «Научно-технический центр «Модуль», специализация которого — разработка авионики, комплексов распознавания изображений и интегральных схем.

В 2004—2008 годах Борисов работал в Федеральном агентстве по промышленности (Роспром). В период с 2008 по 2011 год он был заместителем министра промышленности и торговли РФ.

В 2011 году Борисов стал первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ, а в 2012-м — заместителем главы Минобороны РФ. На этих постах он курировал вопросы перевооружения российской армии.

С мая 2018 года Борисов занимал пост заместителя председателя правительства РФ.

«Роскосмос» об итогах работы Рогозина

Дмитрий Рогозин возглавлял «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. Перед этим он занимал пост замглавы правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Госкорпорация подвела итоги работы Рогозина на посту руководителя за четыре года. Ключевые достижения уходящего в отставку Рогозина представлены в формате видеоролика, опубликованного на официальном сайте «Роскосмоса».

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«86 успешных пусков подряд. Рекорд в истории России. Завершение строительства российского сегмента МКС. Эскизное проектирование РОСС и космической транспортной системы. Начало лётных испытаний тяжёлой МБР «Сармат», — перечисляется на записи.

В «Роскосмосе» также обратили внимание на пришедшиеся на время работы Рогозина запуск обсерватории «Спектр-РГ», проектирование и финансирование спутниковой группировки «Сфера» и создание инфраструктуры для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный.

Мантуров — вице-премьер

Ещё одним кадровым решением, одобренным главой государства, стало назначение Дениса Мантурова на должность вице-премьера.

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«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли, освободив его от занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — гласит соответствующий указ президента.

Ранее Госдума поддержала кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера. Перед этим депутаты профильного комитета Госдумы по промышленности и торговле также рекомендовали утвердить Мантурова на предлагаемую должность.

Незадолго до процедуры голосования в Госдуме и последующего утверждения президентом глава российского правительства Михаил Мишустин пожелал Мантурову удачи и охарактеризовал его как профессионала с большим опытом работы.

«Сейчас, в условиях беспрецедентных санкций, требуется высокая скорость принятия решений и их дальнейшей реализации, ведь отрасли подвержены влиянию различных ограничений и запретов, и нужно максимально гибко реагировать на текущую динамику», — сказал Мишустин 14 июля в ходе заседания правительства.