Депутат Гутенёв прокомментировал назначение Борисова гендиректором «Роскосмоса»

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал решение российского президента Владимира Путина освободить Юрия Борисова от должности вице-премьера и назначить его гендиректором «Роскосмоса».

«Юрию Ивановичу Борисову предстоит непростая задача. Ведь, с одной стороны, «Роскосмос» продвинулся достаточно далеко в области качества, с другой стороны, Борисов, чья судьба всегда была связана с приборостроением, радиоэлектроникой, электронно-компонентной базой, наверное, как ни один из других руководителей подходит для того, чтобы в рамках импортоопережения внести вклад в очередной необходимый широкий шаг», — рассказал Гутенёв.

По его мнению, профессионализма и опыта управления у Борисова «более чем достаточно».

Парламентарий также выразил надежду на то, что новый глава «Роскосмоса» сможет продолжить те позитивные изменения, которые Дмитрий Рогозин, по словам депутата, «весьма успешно проводил в последние годы».

Ранее российский президент Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности вице-премьера и назначил его гендиректором «Роскосмоса».

Дмитрий Рогозин, покинувший пост гендиректора госкорпорации по космической деятельности, своевременно получит новое назначение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.