Депутат Гутенёв прокомментировал назначение Борисова гендиректором «Роскосмоса»

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал решение российского президента Владимира Путина освободить Юрия Борисова от должности вице-премьера и назначить его гендиректором «Роскосмоса».
Депутат Гутенёв прокомментировал назначение Борисова гендиректором «Роскосмоса»
  • РИА Новости

«Юрию Ивановичу Борисову предстоит непростая задача. Ведь, с одной стороны, «Роскосмос» продвинулся достаточно далеко в области качества, с другой стороны, Борисов, чья судьба всегда была связана с приборостроением, радиоэлектроникой, электронно-компонентной базой, наверное, как ни один из других руководителей подходит для того, чтобы в рамках импортоопережения внести вклад в очередной необходимый широкий шаг», — рассказал Гутенёв.

По его мнению, профессионализма и опыта управления у Борисова «более чем достаточно».

Парламентарий также выразил надежду на то, что новый глава «Роскосмоса» сможет продолжить те позитивные изменения, которые Дмитрий Рогозин, по словам депутата, «весьма успешно проводил в последние годы».

Ранее российский президент Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности вице-премьера и назначил его гендиректором «Роскосмоса».

Дмитрий Рогозин, покинувший пост гендиректора госкорпорации по космической деятельности, своевременно получит новое назначение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить