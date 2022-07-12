Рогозин заявил о подготовке МБР «Сармат» к новым испытаниям

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» готовится в новым испытаниям. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству», — написал он в Telegram.

Ранее Рогозин рассказал, что предприятия «Роскосмоса» уже приступили к созданию серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

20 апреля на космодроме Плесецк из шахтной установки был проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Путин заявил, что первые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство в конце года.