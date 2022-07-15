Мантуров заявил о необходимости сделать поворот от рыночной промышленной политики
- РИА Новости
Он рассказал, что в целом по итогам года производство обрабатывающей промышленности может снизиться примерно на 6%.
При этом Мантуров отметил, что в настоящее время более важно рассматривать не статистические данные, а стоящие в целом перед промышленностью задачи.
«Сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», — цитирует его РИА Новости.
Мантуров уточнил, что это необходимо для обеспечения текущих поставок критических комплектующих.
- Мантуров заявил о необходимости сделать поворот от рыночной промышленной политики
15 июля Госдума одобрила предложение назначить Дениса Мантурова вице-премьером — министром промышленности и торговли России.