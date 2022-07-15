Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы заявил о необходимости осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета.

Он рассказал, что в целом по итогам года производство обрабатывающей промышленности может снизиться примерно на 6%.

При этом Мантуров отметил, что в настоящее время более важно рассматривать не статистические данные, а стоящие в целом перед промышленностью задачи.

«Сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», — цитирует его РИА Новости.

Мантуров уточнил, что это необходимо для обеспечения текущих поставок критических комплектующих.

Мантуров заявил о необходимости сделать поворот от рыночной промышленной политики

15 июля Госдума одобрила предложение назначить Дениса Мантурова вице-премьером — министром промышленности и торговли России.