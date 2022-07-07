Ракета «Союз» со спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Ракета «Союз» со спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В четверг, 7 июля, в 12:18 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны России (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил проведён успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К», — отметили в военном ведомстве.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что старт тяжёлой ракеты «Ангара-А5» состоится в конце 2022 года или в начале 2023-го.

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