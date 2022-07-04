Рогозин: старт тяжёлой ракеты «Ангара-А5» состоится в 2022-2023 годах

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что старт тяжёлой ракеты «Ангара-А5» состоится в конце 2022 или начале 2023 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В этом году мы планируем, что полетит ещё лёгкая «Ангара», а после определения полезной нагрузки нашим основным заказчиком полетит и тяжёлая «Ангара», когда это будет — конец года или начало следующего — это их вопрос», — заявил Рогозин.

Он уточнил, что на данный момент ракеты уже изготовлены, одна из них направлена на космодром Плесецк.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует запустить все свои ракеты «Протон».