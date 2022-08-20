Шойгу: Россия начинает серийное производство ракет «Циркон»

В России начинается серийное производство гиперзвуковых ракет «Циркон», которые уже фактически приняты на вооружение, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в эфире «Россия 1».

«Мы начинаем серийное производство ракет «Циркон», у нас фактически она поставлена на вооружение, в этом году это уже будет зафиксировано документально», — цитирует министра РИА Новости.

Также продолжается производство других гиперзвуковых ракет «Кинжал», отметил Шойгу.

Контракты, подписанные Минобороны на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», касаются в том числе поставок систем С-500 и межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», рассказал глава ведомства.

В конце мая из акватории Баренцева моря запустили гиперзвуковую ракету «Циркон» в рамках испытаний новых видов вооружения. Стрельбу выполнил головной фрегат проекта 22530 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Морская мишень находилась в Белом море на дальности около 1 тыс. км. По данным Минобороны, цель была поражена.

31 июля на параде в Санкт-Петербурге Путин заявил, что первый «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков».