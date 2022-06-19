Высокоточными ракетами «Калибр»: Минобороны РФ сообщило об уничтожении 50 генералов и офицеров ВСУ

ВС России нанесли удар по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, где проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что в результате удара были уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ. Также войска ПВО России сбили украинский самолёт Су-25 и восемь БПЛА.

Вооружённые силы России в ходе спецоперации нанесли удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области — в это время там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате удара были уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях.

Кроме того, ударом «Калибров» по территории трансформаторного завода в городе Николаеве были уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Киеву Западом.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий в Донбассе. В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожены более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Селидово в ДНР. Российские военнослужащие уничтожили до 200 боевиков, в том числе иностранных наёмников, входивших в состав этой бригады, а также две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», десять боевых машин пехоты и бронетранспортёров.

«В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО «Град» и артиллерийскому взводу на огневых позициях», — уточнили в ведомстве.

Вместе с тем оперативно-тактической и армейской авиацией РФ было уничтожено четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и артиллерийскими боеприпасами в ДНР, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в ЛНР. Ракетными войсками и артиллерией были поражены 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах.

«Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган». Украинские вооружённые силы несут значительные потери от контрбатарейной борьбы», — отметили в МО РФ.

Бронетранспортёр БТР-82А ВС РФ на одной из улиц в Купянске

РИА Новости

© Виктор Антонюк

Войска ПВО России за сутки сбили украинский самолёт Су-25 и восемь БПЛА. Кроме того, перехвачены три тактические ракеты «Точка-У» в Луганской Народной Республике и два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в Харьковской и Николаевской областях.

В ведомстве добавили, что подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке ВС РФ был освобождён населённый пункт Метёлкино.

«Отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения покидают район боевых действий», — рассказали в министерстве.

Также по теме Высокоточными ракетами воздушного базирования: в Минобороны РФ заявили о поражении четырёх взводов ВСУ с гаубицами M777 Российские военные за сутки поразили высокоточными ракетами 12 огневых позиций артиллерийских и миномётных подразделений ВСУ. Об этом...

Также в Минобороны сообщили, что российские военные медики оказывают помощь жителям ЛНР.

«Полевой госпиталь 35-го медицинского отряда выполняет задачи с первого дня специальной операции Вооружённых сил РФ, соответственно оснащён всем необходимым для оказания хирургической помощи как квалифицированной, так и с элементами специализированной», — рассказал начальник хирургического отделения Александр Шадырь.

По его словам, в штате есть оперирующие хирурги, травматологи, нейрохирурги и офтальмологи, в наличии у медиков всё необходимое оборудование.

Накануне начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные продолжают размещать вооружение на территории учебных заведений. Так, по его словам, в Одессе украинские боевики оборудовали опорный пункт в школе №113, поставив во дворе тяжёлое вооружение и технику.

Кроме того, в Никополе в одной из школ дислоцированы подразделения ВСУ, а в Торецке националисты оборудовали казармы и огневые позиции на территориях электростанции, школы-интерната, станции юных техников и двух школ. Также огневые позиции и снайперские точки были оборудованы на территории детского сада в Краматорске.

Помимо этого, Мизинцев сообщил, что в Пархомовке Харьковской области украинские националисты и иностранные наёмники разместились в здании Дома культуры.

«На прилегающей территории — бронетехника, артиллерийские орудия и РСЗО», — сказал он.

Также в Минобороны добавили, что украинские спецслужбы готовят постановочный видеосюжет в Николаеве о якобы разрушенных в результате «обстрелов Вооружёнными силами России» частных домах и об «оставшихся без крова местных жителях». По данным ведомства, в постановочных видеосъёмках участвуют более 40 актёров, им выплачено денежное вознаграждение.

«В дальнейшем отснятые постановочные материалы планируется распространить в украинских и западных СМИ с обвинением российских вооружённых сил в неизбирательных ударах по гражданским объектам», — заявили в оборонном ведомстве.

Там напомнили, что подобные фейки, «культивируемые украинской фабрикой лжи по заказу западных кураторов», не содержат достоверной информации.

Между тем корреспондент RT Халед аль-Джаббури показал кадры из города Стаханова в ЛНР, который регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. В результате последнего обстрела погибли пять мирных жителей.