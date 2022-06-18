Глава ВГА Херсонской области Сальдо: украинские власти запугивают население региона

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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Украины запугивают и терроризируют мирное население региона.
Глава ВГА Херсонской области Сальдо: украинские власти запугивают население региона
  • РИА Новости

«Власть имущие Украины всячески пытаются нарушить налаживание мирной жизни, терроризируя и запугивая жителей, но это им не удастся», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале ВГА области.

Ранее стало известно, что украинские террористы с помощью взрывного устройства совершили покушение на главу херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева.

В настоящее время пострадавший находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

До этого сообщалось, что мэр Энергодара и два его охранника были ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в подъезде дома градоначальника.

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