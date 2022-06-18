РИА Новости: совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Соболева
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«Сегодня украинскими террористами совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева», — заявил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве.
Неизвестные установили взрывное устройство на месте парковки автомобиля Соболева.
В настоящее время пострадавший находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.
Ранее стало известно, что мэр Энергодара и два его охранника были ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в подъезде дома градоначальника.
Следственный комитет России начал расследование по факту покушения.