СК России начал расследование покушения на жизнь мэра Энергодара
«Следователи в рамках расследования преступлений украинских националистов установят обстоятельства покушения на жизнь мэра города Энергодара Запорожской области», — говорится в сообщении на сайте СК.
Согласно данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы.
Ранее стало известно, что Шевчик и двое его охранников были ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в подъезде дома градоначальника.