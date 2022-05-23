СК России начал расследование покушения на жизнь мэра Энергодара

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Следственный комитет России начал расследование обстоятельств покушения на жизнь мэра Энергодара Андрея Шевчика.

«Следователи в рамках расследования преступлений украинских националистов установят обстоятельства покушения на жизнь мэра города Энергодара Запорожской области», — говорится в сообщении на сайте СК.

Согласно данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы.

Ранее стало известно, что Шевчик и двое его охранников были ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в подъезде дома градоначальника.

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