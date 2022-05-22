ТАСС: мэр Энергодара и двое его охранников получили ранения в результате взрыва

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Мэр Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников были ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в подъезде дома градоначальника.
ТАСС: мэр Энергодара и двое его охранников получили ранения в результате взрыва
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.

«Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получили мэр города Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома», — сказал собеседник.

По его словам, взрыв прогремел в подъезде жилого дома, когда мэр туда входил.

В апреле российские силовики задержали в Херсоне агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего покушение на пророссийского блогера.

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