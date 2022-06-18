Высокоточными ракетами воздушного базирования: в Минобороны РФ заявили о поражении четырёх взводов ВСУ с гаубицами M777

Российские военные за сутки поразили высокоточными ракетами 12 огневых позиций артиллерийских и миномётных подразделений ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ударами уничтожены, в частности, четыре взвода с поставленными Украине из-за рубежа гаубицами M777. В результате других ударов российских войск поражены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

За прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 12 огневых позиций артиллерийских и миномётных подразделений ВСУ. Об этом в ходе брифинга в субботу, 18 июня, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате этих ударов поражены, в частности, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» и четыре взвода 155-мм гаубиц M777, поставленных Украине странами Запада.

Кроме того, уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива для ВСУ.

«Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники в Донбассе», — сказал Конашенков.

Также на russian.rt.com Байден заявил, что в курсе ситуации с задержанием американских наёмников на Украине

В свою очередь, авиация поразила 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате этих ударов уничтожено более 160 националистов, ЗРК «Бук-М1», пять боевых машин реактивной системы залпового огня «Град», шесть танков и других бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты украинский самолёт Су-25 и вертолёт Ми-24, восемь беспилотников, в том числе Bayraktar TB2 в районе Херсона.

Перехвачены четыре украинские ракеты «Точка-У» и 24 ракеты залповой системы «Ураган».

Ракетные войска поразили 180 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 16 пунктов управления, а также 32 огневые позиции артиллерийских и миномётных подразделений ВСУ.

По данным Минобороны РФ, общие потери украинской стороны с начала спецоперации составили 206 самолётов, 132 вертолёта, 1241 беспилотник, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и других боевых бронированных машин, 547 боевых машин реактивной системы залпового огня, а также 2032 орудия полевой артиллерии и миномёта, 3687 единиц специальной военной автомобильной техники.

Сводка Народной милиции ДНР

За сутки украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 440 снарядов, говорится в сообщении Народной милиции ДНР. Стрельба велась из реактивных систем залпового огня «Ураган», «Град», а также ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 мм.

«Огонь велся по районам десяти населённых пунктов республики. В результате обстрелов трое мирных жителей погибли и десять получили ранения. Повреждён 51 жилой дом, восемь объектов гражданской инфраструктуры и два транспортных средства», — говорится в официальном сообщении Народной милиции.

Вместе с тем, по данным оборонного ведомства ДНР, за сутки силы республики совместно с ВС РФ уничтожили две установки РСЗО БМ-21 «Град», два грузовых транспортных средства и более 50 человек личного состава. Кроме того, подавлены две огневые точки противника в районе населённых пунктов Авдеевка и Опытное.

Также на russian.rt.com Народная милиция ЛНР: часть военных ВСУ на комбинате «Азот» начали сдаваться в плен

Ситуация вокруг завода «Азот»

Тем временем силы ЛНР продолжают вести переговоры о возможной сдаче в плен с засевшими на заводе «Азот» украинскими боевиками. Об этом РИА Новости заявил комендант Северодонецка Виктор Дубина, отметив, что пока этот разговор не принёс результатов.

Днём ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал ТАСС, что некоторые военнослужащие ВСУ, находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен. Вместе с тем он отметил, что численность сдавшихся в плен и их принадлежность к тем или иным подразделениям пока не разглашаются.

Напомним, что 14 июня Минобороны РФ сообщило о поступившем от украинской стороны запросе об организации гуманитарного коридора для эвакуации мирного населения с комбината «Азот» в Северодонецке. В последующие дни в оборонном ведомстве констатировали, что киевские власти сорвали эвакуацию, а боевики воспользовались гуманитарной паузой для перегруппировки.