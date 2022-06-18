Российские войска поразили четыре взвода ВСУ с американскими гаубицами М777 в ДНР

ВКС России поразили четыре украинских взвода, управлявших 155-мм американскими гаубицами М777. Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 12 огневых позиций артиллерийских и миномётных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевки, Керамика, Желанного и четыре взвода 155-мм гаубиц М777», — заявил он на брифинге.

Конашенков добавил, что всего с начала военной спецоперации российские войска уничтожили 2032 орудия полевой артиллерии и миномёта ВСУ.

Ранее стало известно, что ракетами «Калибр» в районе населённого пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к вооружениям, переданным Украине странами НАТО.