Минобороны: в Львовской области уничтожен склад боеприпасов к западным вооружениям

Ракетами «Калибр» в районе населённого пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к вооружениям, переданным Украине странами НАТО.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населённого пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777», — заявил Конашенков.

Также на железнодорожных станциях в ДНР и Днепропетровской области было уничтожено большое количество западного вооружения и техники.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в ходе специальной военной операции.