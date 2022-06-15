Минобороны: в Львовской области уничтожен склад боеприпасов к западным вооружениям

Короткая ссылка
Ракетами «Калибр» в районе населённого пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к вооружениям, переданным Украине странами НАТО.
Минобороны: в Львовской области уничтожен склад боеприпасов к западным вооружениям
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населённого пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777», — заявил Конашенков.

Также на железнодорожных станциях в ДНР и Днепропетровской области было уничтожено большое количество западного вооружения и техники.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в ходе специальной военной операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить