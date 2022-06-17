В Харьковской области: Минобороны РФ сообщило об уничтожении штаба подразделения нацбата «Азов»

Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен штаб подразделения нацбата «Азов» в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, российскими средствами ПВО были сбиты 15 украинских беспилотников и один Су-25, а также перехвачены ракета ОТРК «Точка-У» и восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган».

Штаб подразделения националистического формирования «Азов» в районе Песочина Харьковской области уничтожен ударом высокоточных ракет воздушного базирования. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, за сутки были поражены 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также десять огневых позиций украинских артиллерийских и миномётных батарей.

«В районах населённых пунктов Спорное и Выемка Донецкой Народной Республики уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», — добавил он.

Кроме того, российские средства ПВО сбили самолёт Су-25 Воздушных сил Украины, 15 украинских беспилотников, а также перехватили ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган».

В результате ударов авиации уничтожены более 200 националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса-АКМ», склад боеприпасов, десять танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня и девять специальных автомобилей.

Ударами ракетных войск и артиллерии ликвидированы свыше 350 националистов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Николаевской области, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины БМ-21 РСЗО «Град», три орудия полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.

Обстрел Украиной села в Курской области

Утром 17 июня миномётному обстрелу со стороны Украины подверглось село Гордеевка в Кореневском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным, в некоторых домах выбило стёкла. Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее на этой неделе — 15 июня — украинские военные обстреляли пункт пропуска «Крупец» в Курской области. Жертв и разрушений зафиксировано не было, при этом российские пограничники ответным огнём подавили нападение.

Визит лидеров стран ЕС на Украину

В России надеются, что визит европейских лидеров в Киев повлияет на возвращение Украины к переговорному процессу, заявил RT первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

«Мы наблюдаем за этим визитом, и на данный момент новости о нём весьма противоречивые: с одной стороны, какие-то агрессивные высказывания, с другой — призывы к мирным переговорам и выходу из этого кризиса. Посмотрим, что в итоге получится», — сказал дипломат.

Ссылаясь на публикации СМИ (в частности, европейских), Полянский подчеркнул, что в странах Европы всё чаще выступают за мирное разрешение украинского кризиса.

«Жители европейских стран всё больше и больше ждут от своих лидеров, что они положат конец экономической нестабильности, которая там нарастает, а также начнут искать выход из данного кризиса, который становится кризисом европейской безопасности. Совершенно очевидно, что все его признаки налицо», — подчеркнул зампостпреда РФ при ООН.

Накануне Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги посетили Киев и провели встречу с Владимиром Зеленским. Как считают в немецком издании Die Welt, европейские лидеры непублично, скорее всего, убеждали президента Украины сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным. В обмен на это они выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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Украинская угроза Крымскому мосту

Заявлению генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, назвавшего Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием, будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Следователи Следственного комитета Российской Федерации дадут правовую оценку высказываниям генерал-майора Вооружённых сил Украины Дмитрия Марченко, который угрожал возможным нанесением удара по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.

Ранее Марченко указал на необходимость удара по Крымскому мосту для того, чтобы обрезать путь «для подтягивания российских резервов». После этого в Кремле указали, что безопасность полуострова гарантирована превентивными и дополнительными мерами. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, «все эти угрозы берутся на заметку», поскольку «дыма без огня не бывает».

«И я убеждён, что все эти планы потерпят полный крах», — цитирует его НТВ.