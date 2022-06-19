Замглавы ВГА Херсонской области: в регион заходят российские предприниматели

﻿Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что в регионе появляются магазины российских и донецких предпринимателей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Сальдо «Соловьёв LIVE».

«Заходят российские предприниматели. Не боятся санкционного давления, санкционных рисков. Открываются магазины. Заходят крымские и донецкие предприниматели. Открывают первые супермаркеты и насыщают их товарам. Рынки все работают», — цитирует замглавы ВГА агентство.

Ранее Владимир Сальдо сообщил о том, что в Херсонскую область начали поступать переданные Россией тепловозы, которые намерены использовать для возобновления железнодорожного сообщения с Крымом. Он также подчеркнул техническую готовность региона к ж/д сообщению с полуостровом.