Сальдо: Херсонская область начала получать тепловозы от России для сообщения с Крымом

В Херсонскую область начали поступать переданные Россией тепловозы, которые намерены использовать для возобновления железнодорожного сообщения с Крымом. Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

«Из России уже поступают тепловозы. И я уверен, что будут и новые вагоны», — цитирует его ТАСС.

Сальдо также подчеркнул, что железнодорожные пути готовы к пропуску проездов после предварительной технической проверки их состояния.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область готова приступить к работе по возобновлению грузового железнодорожного сообщения с Крымом.