Сальдо: Херсонская область начала получать тепловозы от России для сообщения с Крымом
«Из России уже поступают тепловозы. И я уверен, что будут и новые вагоны», — цитирует его ТАСС.
Сальдо также подчеркнул, что железнодорожные пути готовы к пропуску проездов после предварительной технической проверки их состояния.
Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область готова приступить к работе по возобновлению грузового железнодорожного сообщения с Крымом.