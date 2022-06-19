В НС ДНР заявили, что Нюрнбергский процесс станет основой для подготовки трибунала ДНР

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Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина заявила, что фундаментом для подготовки трибунала над украинскими военнослужащими в ДНР является Нюрнбергский процесс.

Об этом политик сообщила ТАСС. 

«Мы рассматриваем организацию международного трибунала над нацистами по его (Нюрнбергского процесса. — RT) примеру. Он для нас очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушёл от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», — цитирует собеседницу ТАСС.

Ранее член Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что промежуточный трибунал над украинскими боевиками будет проведён в Мариуполе. Она отметила, что устав Мариупольского трибунала над военнослужащими украинских вооружённых формирований будет соответствовать нормам международного законодательства о защите прав человека.

31 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что необходимые материалы для первого трибунала над военнослужащими Украины, задержанными на «Азовстали», уже подготовлены.

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