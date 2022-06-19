В НС ДНР заявили, что Нюрнбергский процесс станет основой для подготовки трибунала ДНР
Об этом политик сообщила ТАСС.
«Мы рассматриваем организацию международного трибунала над нацистами по его (Нюрнбергского процесса. — RT) примеру. Он для нас очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушёл от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», — цитирует собеседницу ТАСС.
Ранее член Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что промежуточный трибунал над украинскими боевиками будет проведён в Мариуполе. Она отметила, что устав Мариупольского трибунала над военнослужащими украинских вооружённых формирований будет соответствовать нормам международного законодательства о защите прав человека.
31 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что необходимые материалы для первого трибунала над военнослужащими Украины, задержанными на «Азовстали», уже подготовлены.