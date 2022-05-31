Пушилин заявил о сборе материалов для трибунала над украинскими военными с «Азовстали»

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что необходимые материалы для первого трибунала над военнослужащими Украины, задержанными на «Азовстали», уже подготовлены.
Пушилин заявил о сборе материалов для трибунала над украинскими военными с «Азовстали»
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«Мы уже можем говорить, что у нас хватает материалов тех показаний, которые получают в рамках работы правоохранительные органы с этими военными преступниками», — заявил Пушилин в эфире канала «Россия 24», сообщает ТАСС.

Глава ДНР уточнил, что украинские военнопленные не верили, что могут предстать перед судом. При этом он подчеркнул, что в связи с достаточностью собранных доказательств первый этап военного трибунала «не за горами».

Ранее Пушилин заявил, что судебное заседание над военнослужащими Украины будет проходить в открытой форме.

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