В ДНР заявили, что промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдёт в Мариуполе

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Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что промежуточный трибунал над украинскими боевиками будет проведён в Мариуполе.
В ДНР заявили, что промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдёт в Мариуполе
  • AP

По её словам, «будет очень логично», если трибунал будет проходить на территории ДНР. 

«Промежуточный, в частности мариупольский, трибунал пройдёт в городе Мариуполе», — цитирует её РИА Новости.

Также Шишкина заявила, что инструкторы из стран НАТО и иностранные наёмники окажутся на скамье подсудимых международного трибунала.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что необходимые материалы для первого трибунала над военнослужащими Украины, задержанными на «Азовстали», уже подготовлены.

До этого Пушилин заявил, что судебное заседание над военнослужащими Украины будет проходить в открытой форме.

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