В ДНР заявили, что инструкторы НАТО и иностранные наёмники окажутся на скамье подсудимых

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Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что инструкторы из стран НАТО и иностранные наёмники окажутся на скамье подсудимых международного трибунала.
В ДНР заявили, что инструкторы НАТО и иностранные наёмники окажутся на скамье подсудимых
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости

Она отметила, что на скамье подсудимых окажутся не только те, кто физически присутствовал на линии фронта. 

По её словам, «в рядах террористов очень много наёмников из стран Европы, много командного состава, инструкторов из стран НАТО».

«И эти люди тоже попали в плен. Также на скамье подсудимых, мы очень надеемся, окажутся те физические лица и юридические, которые финансировали этот терроризм», — сказала Шишкина.

Также Шишкина сообщила, что устав Мариупольского трибунала над военнослужащими украинских вооружённых формирований будет соответствовать нормам международного законодательства о защите прав человека.

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