В ДНР заявили, что устав трибунала над военными Украины создадут по международным нормам

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Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что устав Мариупольского трибунала над военнослужащими украинских вооружённых формирований будет соответствовать нормам международного законодательства о защите прав человека.
В ДНР заявили, что устав трибунала над военными Украины создадут по международным нормам
  • РИА Новости

«Устав международного трибунала над военными преступниками разрабатывается в соответствии со всеми нормами международного права, с учётом Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Донецкой Народной Республики. Мы ознакомимся с документом, который соблюдает нормы всех конвенций о защите прав человека», — цитирует Шишкину РИА Новости.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что необходимые материалы для первого трибунала над военнослужащими Украины, задержанными на «Азовстали», уже подготовлены. Мариупольский трибунал могут провести до конца лета.

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