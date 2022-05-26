Пушилин допустил проведение первого этапа Мариупольского трибунала до конца лета

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин допустил проведение первого этапа Мариупольского трибунала над украинскими националистами до конца лета.

«Абсолютно логично, если всё же мариупольский трибунал будет первым. Теоретически, можем ли мы успеть это провести летом? Да, и я бы здесь всё же не затягивал», — сказал он в интервью РИА Новости.

Пушилин отметил необходимость как можно скорее «продемонстрировать неонацистскую сущность, с которой пришлось справиться».

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что, как рассказали украинские пленные, у них был приказ стрелять по мирным жителям и не брать в плен россиян.

Пушилин рассказал о планах отдать под трибунал украинских неонацистов.