Пушилин допустил проведение первого этапа Мариупольского трибунала до конца лета
- AFP
- © Handout / Russian Defence Ministry
«Абсолютно логично, если всё же мариупольский трибунал будет первым. Теоретически, можем ли мы успеть это провести летом? Да, и я бы здесь всё же не затягивал», — сказал он в интервью РИА Новости.
Пушилин отметил необходимость как можно скорее «продемонстрировать неонацистскую сущность, с которой пришлось справиться».
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что, как рассказали украинские пленные, у них был приказ стрелять по мирным жителям и не брать в плен россиян.
Пушилин рассказал о планах отдать под трибунал украинских неонацистов.