Пушилин допустил проведение первого этапа Мариупольского трибунала до конца лета

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин допустил проведение первого этапа Мариупольского трибунала над украинскими националистами до конца лета.
Пушилин допустил проведение первого этапа Мариупольского трибунала до конца лета
  • AFP
  • © Handout / Russian Defence Ministry

«Абсолютно логично, если всё же мариупольский трибунал будет первым. Теоретически, можем ли мы успеть это провести летом? Да, и я бы здесь всё же не затягивал», — сказал он в интервью РИА Новости.

Пушилин отметил необходимость как можно скорее «продемонстрировать неонацистскую сущность, с которой пришлось справиться».

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что, как рассказали украинские пленные, у них был приказ стрелять по мирным жителям и не брать в плен россиян.

Пушилин рассказал о планах отдать под трибунал украинских неонацистов.

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