От главного таланта до футболиста-мема и обратно: как хет-трик в ворота «Оренбурга» вернул веру в Игнатьева

Иван Игнатьев стал одним из главных героев седьмого тура чемпионата России. К 20-й минуте матча с «Оренбургом» нападающий «Локомотива» оформил первый хет-трик во взрослой карьере, а затем отметился результативной передачей. За одну встречу он забил столько же мячей, сколько за два последних сезона вместе взятых и заставил надеяться, что его околофутбольные проблемы остались в прошлом.

В последние несколько лет Иван Игнатьев стал живым примером талантливого российского футболиста, снизившего к себе требования и поставившего во главу угла не спорт, а деньги и развлечения. В конце 2019 года нападающий со скандалом покинул родной «Краснодар» и перешёл в «Рубин», но там лишь укрепился в статусе одного из самых легкомысленных игроков своего поколения. Аренда в «Крылья Советов» не помогла восстановить реноме, а досрочный разрыв контракта с казанцами стал логичным завершением неудачного этапа карьеры. Поэтому его приход в «Локомотив» воспринимался крайне скептически, однако там он с ходу заслужил доверие главного тренера и очень быстро отплатил за него.

Матч седьмого тура с «Оренбургом» стал настоящим бенефисом Игнатьева. В период с восьмой по 19-ю минуту он отметился тремя голами, а затем ещё и помог отличиться Гирано Керку. В истории чемпионата России быстрее хет-трик оформлял лишь Антон Хазов, трижды поразивший ворота соперника уже к 12-й минуте. Неудивительно, что после такого выступления многие поспешили вспомнить об огромном потенциале 23-летнего нападающего.

«Хочется отметить работу руководства. Спасибо Томасу Цорну, который нашёл для нас Игнатьева и привёл его в команду. Мы продолжаем работать и расти. Спасибо руководству, что верили в нас. Именно благодаря этому появились хорошие результаты… Иван — игрок с огромным потенциалом, сегодня он показал, на что способен», — цитирует главного тренера красно-зелёных Йозефа Циннбаэура «Чемпионат».

Однако об отличных физических данных и футбольных навыках Игнатьева было известно уже давно. В сезоне-2018/19 он блистал в составе «Краснодара» и с семью мячами финишировал в топ-15 гонки бомбардиров. И уже тогда ему предвещали успешную карьеру и считали одной из главных надежд сборной России.

Но впоследствии игровое время форварда сокращалось, результативность падала, а в прессе он фигурировал исключительно по не самым приятным поводам. Сначала объектом всеобщего обсуждения стали его переговоры по новому соглашению с «быками», в ходе которых он требовал солидного увеличения заработной платы. А уже после перехода в «Рубин» в сети появилось видео, на котором Иван танцует на пляже с бутылкой пива. На тот момент он провёл в команде 12 месяцев, но смог отличиться лишь тремя голами. Да и то с пенальти. Неудивительно, что эта запись вызвала бурное обсуждение в соцсетях и критику со стороны экспертов.

«Если он позволяет себе выкладывать такие видео, то он недалёкого ума человек. Учитывая, что он провёл ужасный сезон, он должен думать только о футболе. Он, видимо, думает о девочках и пиве. Поэтому дальше ему будет только сложнее. То, как он ведёт себя и как он проводит сезон... он скоро никому не нужен будет. Вот на этом всё и закончится», — выражал своё мнение Sport24 Владимир Быстров.

И спустя полтора года слова экс-полузащитника «Зенита» и «Спартака» могли показаться пророческими. За следующий год Игнатьев ни разу не отличился за «Рубин» и со временем плотно осел в запасе, а в феврале 2022-го отправился в аренду в «Крылья Советов». Но там так «впечатлил» Игоря Осинькина, что тот объяснил решение не выкупать его желанием «дать шанс более молодым игрокам». И это когда речь идёт не о возрастном спортсмене, а о 23-летнем нападающем.

Таким образом, Игнатьев вернулся в «Рубин» и вполне мог стать самым высокооплачиваемым футболистом Первой лиги, но клуб обратился к нему с предложением расторгнуть договор. И в этот момент Иван продемонстрировал, что ещё не охладел к спорту и не простился с надеждой добиться больших высот. Он пошёл навстречу казанцам, а позднее подписался в «Локомотив» за гораздо меньшие деньги. По информации «Матч ТВ», по новому контракту он получает 12 млн рублей в год (около €200 тыс.).

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В реалиях современного футбола такое поведение вызывает удивление и даже восхищение. Всем известен пример Остона Урунова, отказывающегося покидать «Спартак» из-за нежелания терять деньги. Или того же Александра Кокорина, предпочитающего оставаться без игровой практики в «Фиорентине» ради сохранения высокой зарплаты. Игнатьев же пошёл другим путём и согласился на гораздо менее привлекательные условия ради возможности вернуться на высокий уровень. И был за это вознаграждён.

Несомненно, пока рано делать выводы о перспективах Игнатьева, но заявления его партнёров и наставников настраивают на позитивный лад. Так, в клубе без ума от его рабочей этики, а это уже говорит о многом. Высокий уровень самоотдачи на тренировках отметили и экс-защитник ЦСКА Наир Тикнизян, и Тин Едвай, ранее защищавший цвета леверкузенского «Байера».

«Игнатьев заслужил этот хет-трик. Он изумительно работает на тренировках день за днём. Сегодня он был вознаграждён за все усилия на тренировках», — приводит слова Едвая «Чемпионат».

Сам Игнатьев пока также демонстрирует намерение продолжать прогрессировать и возвращать себе утраченные позиции. Но не закружится ли у него голова от такого успеха и похвалы, покажут следующие матчи. В следующих трёх турах «Локомотив» ждут противостояния с «Ахматом», «Факелом» и «Спартаком» — и как минимум два из них обещают стать очень непростыми. Особенно с учётом возросшего уровня ожиданий.