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Наумов: «Локомотив» не поднимется выше пятого места в РПЛ при Циннбауэре

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы столичной команды в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
Наумов: «Локомотив» не поднимется выше пятого места в РПЛ при Циннбауэре
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Этот тренерский штаб, по-моему, очень низкой квалификации. Давайте посмотрим, как команда будет выглядеть дальше. Мне кажется, что с этим тренерским штабом «Локомотив» выше пятого места не поднимется», — цитирует Наумова ТАСС.

По его словам, железнодорожники обладают сильным составом, который, конечно, должен обыгрывать таких соперников, как «Оренбург».

«Локомотив» возглавляет немец Йозеф Циннбауэр. Ему помогает соотечественник Марвин Комппер.

Столичная команда в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на поле стадиона «РЖД Арена» одержала крупную победу со счётом 5:1 над «Оренбургом». 

Ранее Вильсон Изидор заявил, что Иван Игнатьев только начинает себя проявлять в «Локомотиве».

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