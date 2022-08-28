Худяков оформил первый в карьере результативный пас

Московский «Локомотив» принимает на своём поле в матче седьмого тура чемпионата России по футболу «Оренбург».

Форвард железнодорожников Иван Игнатьев за 20 минут оформил хет-трик. Третий мяч 23-летний нападающий забил на 19-й минуте после передачи голкипера Даниила Худякова. Таким образом, 19-летний вратарь оформил первый в карьере результативный пас.

В составе «Оренбурга» отличился Владимир Сычевой.

Счёт в матче после первого тайма — 3:1 в пользу столичной команды.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не проиграло в семи стартовых турах впервые за 26 лет.