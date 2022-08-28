Циннбауэр: спасибо Цорну за трансфер Игнатьева

Главный тренер столичного «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о хет-трике нападающего Ивана Игнатьева в ворота «Оренбурга» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

«Хочется отметить работу руководства. Спасибо Цорну, который нашёл для нас Игнатьева. Мы продолжаем работать и расти. Спасибо руководству, что верило в нас. Именно благодаря этому появились хорошие результаты», — цитирует Циннбауэра «Чемпионат».

«Локомотив» на поле стадиона «РЖД Арена» одержал крупную победу со счётом 5:1.

Игнатьев оформил хет-трик за 20 минут (восьмая, 11-я, 19-я минуты). Третий мяч 23-летний нападающий забил после передачи голкипера Даниила Худякова. Таким образом, 19-летний вратарь оформил первый в карьере результативный пас.

«Локомотив» (девять очков) поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (шесть) опустился на 12-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Игнатьев забил шесть мячей в РПЛ: три в 36 матчах и три в игре с «Оренбургом».

Ранее Вильсон Изидор заявил, что Игнатьев только начинает себя проявлять в «Локомотиве».