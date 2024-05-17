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Власти Эстонии застроят участки, которыми планировалось обменяться с Россией

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В Эстонии власти приняли решение застроить участки земли, которыми ранее планировалось обменяться с Россией.
Власти Эстонии застроят участки, которыми планировалось обменяться с Россией
  • AFP

Об этом сообщил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс. Он напомнил, что Эстония могла получить «так называемый Саатсеский сапог», который контролируется Россией.

«Жителям Эстонии приходится через него проезжать. Взамен мы должны были отдать такого же размера участок нашей лесной земли где-то рядом с границей», — цитирует министра ERR.

По его словам, теперь какого-либо обмена землёй с Россией не ожидается.

«Какой-либо обмен землёй с Россией мы, наверное, не станем производить ещё несколько десятилетий, а то и веков», — уверен Ляэнеметс.

2 апреля эстонский Департамент полиции и погранохраны предложил с мая закрывать на ночь пограничный переход между Нарвой и российским Ивангородом.

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