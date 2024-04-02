ERR: власти Эстонии хотят с мая на ночь закрывать КПП на границе с Россией
- РИА Новости
Об этом сообщает портал эстонского национального телерадиовещания ERR.
Предложение также поддержало эстонское МВД.
«Департамент полиции и погранохраны тратит деньги налогоплательщиков на то, чтобы погранпункт в Нарве был открыт круглосуточно», — заявил глава пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара.
Ранее сообщалось о канале контрабанды наркотиков из Эстонии, который вскрыли в Ленинградской области.