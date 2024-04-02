ERR: власти Эстонии хотят с мая на ночь закрывать КПП на границе с Россией

Эстонский Департамент полиции и погранохраны предложил с мая закрывать на ночь пограничный переход между Нарвой и российским Ивангородом.

Об этом сообщает портал эстонского национального телерадиовещания ERR.

Предложение также поддержало эстонское МВД.

«Департамент полиции и погранохраны тратит деньги налогоплательщиков на то, чтобы погранпункт в Нарве был открыт круглосуточно», — заявил глава пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара.

Ранее сообщалось о канале контрабанды наркотиков из Эстонии, который вскрыли в Ленинградской области.