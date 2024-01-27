РИА Новости: в Ленобласти вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, контрабандисты перебрасывали крупные партии кокаина и гашиша при помощи FPV-дронов через реку Нарву.
Он объяснил, что на территории Эстонии к беспилотнику привязывали упакованный наркотик, а затем оператор вёл дрон в Россию.
Он добавил, что расследование по этому делу продолжается.
Ранее таможенники и сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали партию кокаина на 13 млрд рублей в Большом порту Санкт-Петербурга.