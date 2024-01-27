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РИА Новости: в Ленобласти вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии

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В Ленинградской области вскрыли канал контрабанды наркотиков с территории Эстонии при помощи беспилотных летательных аппаратов.
РИА Новости: в Ленобласти вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, контрабандисты перебрасывали крупные партии кокаина и гашиша при помощи FPV-дронов через реку Нарву.

Он объяснил, что на территории Эстонии к беспилотнику привязывали упакованный наркотик, а затем оператор вёл дрон в Россию.

Он добавил, что расследование по этому делу продолжается.

Ранее таможенники и сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали партию кокаина на 13 млрд рублей в Большом порту Санкт-Петербурга.

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