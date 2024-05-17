Путин извинился за усиленные меры безопасности в Харбине во время его визита

Российский президент Владимир Путин извинился перед жителями Харбина за усиленные меры безопасности, которые были введены в связи с его визитом в город.

«Я хочу только извиниться перед жителями города за то, что с нашим приездом, я это увидел, приняты такие достаточно жёсткие меры обеспечения безопасности. Я не виноват», — сказал Путин в ходе встречи со студентами Харбинского политехнического университета.

Он также отметил, что местные работники безопасности работают профессионально и жёстко.

«Мы скоро уедем, у вас жизнь вернётся в нормальное русло», — в шутку добавил российский лидер.

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