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Игнатьев — о хет-трике: это всё благодаря моим партнёрам по команде

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Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал крупную победу над «Оренбургом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
Игнатьев — о хет-трике: это всё благодаря моим партнёрам по команде
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Мы одержали закономерную победу. А мои достижения — это всё благодаря моим партнёрам по команде. Гол после паса Худякова... Мы с ним обсуждали этот момент. Он молодец», — цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

Форвард также заявил, что провёл лучший день в «Локомотиве».

«Потому что удалось крупно победить, а до этого было очень много неважных матчей. Команда в психологическом плане находится на подъёме и будет двигаться вперёд», — заключил он.

Игра, которая прошла на поле стадиона «РЖД Арена», завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Йозефа Циннбауэра.

В составе железнодорожников хет-трик оформил за 20 минут Иван Игнатьев (восьмая, 11-я, 19-я минуты). Третий мяч 23-летний нападающий забил после передачи голкипера Даниила Худякова. Таким образом, 19-летний вратарь оформил первый в карьере результативный пас. Также отличились Гирано Керк (53-я) и Антон Миранчук (90-я, пенальти).

В составе «Оренбурга» мяч забил Владимир Сычевой (13-я).

«Локомотив» (девять очков) поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (шесть) опустился на 12-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Игнатьев забил шесть мячей в РПЛ: три в 36 матчах и три в игре с «Оренбургом».

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