Юрист: в действиях Зеленского можно усмотреть несколько составов УК Украины
- Gettyimages.ru
«По большому счёту можно сказать, что (Владимир Зеленский. — RT) незаконно пребывает на своём посту. Что касается окончания полномочий президента и процедур на этот случай, предусмотренных Конституцией Украины, то здесь закреплено и никто от этого никуда уйти не может какими-либо другими актами, что обязанность президента должен исполнять спикер Верховной рады. Это принципиально важно подчеркнуть», — заявил Романенко.
По словам юриста, на сегодняшний день в действиях Зеленского можно уже усмотреть несколько составов преступлений Уголовного кодекса Украины.
«Мы можем здесь говорить, и традиционно это так и называется в мировой практике, об узурпации власти», — заключил собеседник RT.
Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об отсутствии у Зеленского права выступать от лица Украины.