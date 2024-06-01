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Юрист: в действиях Зеленского можно усмотреть несколько составов УК Украины

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Полина Полетаева
Правозащитник, юрист-международник Дмитрий Романенко в беседе с RT отметил, что на сегодняшний момент Владимир Зеленский, согласно Конституции Украины, не является президентом Украины.
Юрист: в действиях Зеленского можно усмотреть несколько составов УК Украины
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«По большому счёту можно сказать, что (Владимир Зеленский. — RT) незаконно пребывает на своём посту. Что касается окончания полномочий президента и процедур на этот случай, предусмотренных Конституцией Украины, то здесь закреплено и никто от этого никуда уйти не может какими-либо другими актами, что обязанность президента должен исполнять спикер Верховной рады. Это принципиально важно подчеркнуть», — заявил Романенко.

По словам юриста, на сегодняшний день в действиях Зеленского можно уже усмотреть несколько составов преступлений Уголовного кодекса Украины.

«Мы можем здесь говорить, и традиционно это так и называется в мировой практике, об узурпации власти», — заключил собеседник RT.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об отсутствии у Зеленского права выступать от лица Украины.

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