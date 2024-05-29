Володин: Зеленский захватил власть на Украине и совершил преступление

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что срок президентских полномочий Владимира Зеленского истёк и его пребывание во главе государства противоречит украинской Конституции.

Об этом он написал в Telegram.

«На Украине кризис власти. У президента Зеленского закончился срок полномочий», — сообщил Володин.

Он уточнил, что по Конституции страны исполнение обязанностей украинского президента на период до избрания и вступления на пост нового президента должно возлагаться на председателя Верховной рады, однако спикер Руслан Стефанчук отказался от исполнения этих обязанностей, комментируя это тем, что экс-президент Зеленский должен их исполнять «непрерывно» и дальше.

«Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти. Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента, кроме как через выборы, невозможно», — подчеркнул Володин, добавив, что всё иное является государственным преступлением и его совершил Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос легитимности Зеленского требует серьёзного анализа, но известно точно, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что вести переговоры от имени Украины о мире с 21 мая некому.

Вместе с этим сам Зеленский заявил, что срок его полномочий ещё не закончился.