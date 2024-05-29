Володин: Зеленский захватил власть на Украине и совершил преступление
- AP
- © Omar Havana
Об этом он написал в Telegram.
«На Украине кризис власти. У президента Зеленского закончился срок полномочий», — сообщил Володин.
Он уточнил, что по Конституции страны исполнение обязанностей украинского президента на период до избрания и вступления на пост нового президента должно возлагаться на председателя Верховной рады, однако спикер Руслан Стефанчук отказался от исполнения этих обязанностей, комментируя это тем, что экс-президент Зеленский должен их исполнять «непрерывно» и дальше.
«Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти. Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента, кроме как через выборы, невозможно», — подчеркнул Володин, добавив, что всё иное является государственным преступлением и его совершил Зеленский.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос легитимности Зеленского требует серьёзного анализа, но известно точно, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется.
Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что вести переговоры от имени Украины о мире с 21 мая некому.
Вместе с этим сам Зеленский заявил, что срок его полномочий ещё не закончился.